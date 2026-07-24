Yuri Alberto transforma incertezas em gols e comanda vitória do Corinthians Atacante balança as redes duas vezes, lidera triunfo por 3 a 0 sobre o Remo e tem atuação decisiva

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O atacante Yuri Alberto foi o grande destaque da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Remo, nesta quinta-feira (23), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de dois gols, o camisa 9 teve atuação decisiva e recebeu nota 8,6 pelo desempenho.

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Além da eficiência nas finalizações, Yuri aproveitou as duas oportunidades que teve no alvo e marcou nas duas, alcançando 100% de aproveitamento nos chutes certos. O atacante também mostrou qualidade na distribuição de jogo, com 79% de precisão nos passes (11 certos em 14 tentados) e 100% de acerto nas bolas longas, completando as duas tentativas.

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Mesmo atuando como referência ofensiva, o centroavante contribuiu sem a bola. Yuri acertou quatro dos cinco passes realizados no próprio campo, com 80% de precisão, e ainda somou três recuperações de posse, participando também da recomposição defensiva da equipe.

A atuação acontece poucos dias depois de o atacante viver um momento de turbulência ao declarar que gostaria de deixar o Corinthians. Diante da torcida, Yuri Alberto respondeu dentro de campo, retomou o protagonismo ofensivo da equipe e foi um dos principais responsáveis pela vitória alvinegra na Neo Química Arena.

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A partida também marcou a volta de Yuri Alberto aos gols no Campeonato Brasileiro. O último gol do camisa 9 na competição havia sido no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em 22 de março.

Yuri Alberto marcou dois gols contra o Remo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Chances de deixar o Corinthians

Em entrevista após a vitória contra o Barra-SC, pela Copa do Brasil, Yuri Alberto afirmou que já conversou com seus representantes sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com o técnico Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

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— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, falou sobre a possível saída do atacante Yuri Alberto. Em entrevista à TMC, o cartola apontou que as declarações do camisa 9 podem ter sido induzidas por seu empresário.

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— O Yuri foi induzido pelo empresário a falar aquilo (sobre querer sair). Ele é um menino bom, está sempre sorrindo. O mais importante para um jogador é manter o ímpeto de correr e ajudar os companheiros; ele nunca deixou de participar, sempre terminava os jogos exausto, então víamos uma dedicação muito grande. O que aconteceu foi puramente uma questão de bastidor, de empresário. Ele vai continuar conosco, tenho certeza absoluta — disse Stabile.

O presidente ainda revelou que as chances de vender Yuri Alberto são nulas e apontou os valores que poderiam iniciar uma conversa para negociação.

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— Não tem, não (chance de vender o Yuri). O Corinthians tem um percentual, um valor estipulado por esse percentual: 20 milhões de euros. Se vier, a gente libera. Se não quiserem, podem pagar a multa rescisória, também — completou.

Números e história no Corinthians

Yuri Alberto ampliou seus números com a camisa do Corinthians e chegou à marca de 236 partidas disputadas, sendo 202 como titular. Ao longo da trajetória pelo clube, o atacante soma 84 gols e 24 assistências, com participação direta em um gol a cada 167 minutos. No período, registra média de 2,5 finalizações por jogo, sendo uma no alvo, além de 0,7 passe decisivo por partida.

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Nos indicadores ofensivos, Yuri Alberto apresenta 44% de aproveitamento nas grandes chances, precisando de sete finalizações para marcar um gol. O camisa 9 também criou 31 grandes oportunidades para os companheiros, tem 41% de eficiência nos duelos e sofre, em média, 1,4 falta por jogo. A nota média do atacante no Sofascore é 6,96.

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Na temporada de 2026, Yuri Alberto disputou 30 partidas, 25 delas como titular, e acumula oito gols e quatro assistências. O atacante participa diretamente de um gol a cada 190 minutos, com média de 2,1 finalizações por jogo, sendo 0,9 na direção do gol, além de 0,8 passe decisivo por partida.

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Em 2026, o centroavante converteu 27% das grandes chances que teve, criou cinco grandes oportunidades e necessita, em média, de oito finalizações para balançar as redes. Yuri Alberto também registra 40% de eficiência nos duelos, sofre 0,8 falta por jogo e tem nota média 6,71 no Sofascore.

No período em que defende o Corinthians, conquistou os títulos do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.

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