Atlético pode ter três reforços para duelo contra o Palmeiras Trio participou de grande parte do último treinamento na Cidade do Galo

O Atlético pode ter importantes reforços para a partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa, Alan Minda e Preciado participaram da maior parte do último treinamento com o restante do elenco e podem voltar a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez.

O Atlético pode ter importantes reforços para a partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa, Alan Minda e Preciado participaram da maior parte do último treinamento com o restante do elenco e podem voltar a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez.

Scarpa se recuperou de uma artroscopia no joelho direito, realizada em maio. O meia passou toda a intertemporada em tratamento no departamento de fisioterapia do clube e foi liberado pelo departamento médico na última semana. Desde então, vem sendo reintegrado gradualmente às atividades com o grupo e pode aparecer entre os relacionados.

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Já Alan Minda e Preciado retornaram recentemente após defenderem a seleção do Equador na Copa do Mundo. Depois da competição, os dois atletas receberam dez dias de descanso antes de se reapresentarem na Cidade do Galo. Ambos passaram por um processo de recondicionamento físico e ficaram fora da partida contra o Bahia. Agora, com a evolução nos treinamentos, aumentam as chances de serem opções diante do Palmeiras.

Além do trio, o volante Alan Franco também voltou à Cidade do Galo. O equatoriano foi liberado pelo Atlético por alguns dias após a Copa do Mundo para resolver questões familiares em seu país e já se reapresentou ao clube. Apesar do retorno, o meio-campista ainda não ficará à disposição de Eduardo Domínguez para o confronto deste fim de semana.

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Preciado pode ser retorno no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras x Atlético

O Atlético viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (26), às 19h30, no Allianz Parque, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.

O Galo ocupa a 11ª colocação, com 25 pontos, e busca um resultado positivo para se aproximar da parte de cima da tabela. Já o Palmeiras vive grande fase na competição, lidera de forma isolada, com 44 pontos, e tenta manter a vantagem na ponta do campeonato diante de sua torcida.

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