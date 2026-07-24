Cria da Academia e do Recife: atacante estreia no Palmeiras e tem Endrick como inspiração Heittor entrou nos minutos finais no jogo contra o Coritiba e tem trajetória de superação na base

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Foram poucos minutos em campo, mas o suficiente para arrancar sorrisos e se tornar motivo de comemoração para o jovem atacante Heittor Vinicius, de 18 anos, que fez sua estreia pelo time profissional do Palmeiras diante do Coritiba, na noite da última quarta-feira (22). O jogador foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira e entrou no lugar de Ramon Sosa nos acréscimos da vitória por 3 a 1, que marca o começo de um novo ciclo dentro de uma trajetória de quase uma década no clube.

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Heittor chegou ao Palmeiras em 2018 e passou por todas as categorias de base do alviverde até conseguir um espaço no time profissional comandado por Abel. Por mais que as oportunidades ainda sejam pontuais, o atacante comemorou muito a chance de jogar pelo Brasileirão. Mas precisou conter as comemorações compartilhadas com a família após o apito final.

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- Fiquei muito feliz quando me chamaram ali no banco para entrar no jogo. Fiquei, claro, com um pouco de ansiedade. Quando cheguei ao vestiário, fui sorteado para o doping e não pude ligar para ninguém, porque fiquei sem o celular. Quando eu terminei, pude ligar para o meu pai, que estava muito feliz também, e para a minha família. Ele estava no jogo também, junto com a minha mãe, vivendo um sonho - disse Heittor.

E apesar dos poucos minutos no time de Abel, Heittor já tem um farol de inspiração e que teve uma trajetória parecida com a sua ao sair das categorias de base do Palmeiras. Em 2025, em entrevista ao próprio Palmeiras, o jovem definiu Endrick como um jogador de características parecidas com as suas, principalmente por ser "trombador e veloz", de acordo com a declaração do atacante, além, claro, pelos gols marcados na trajetória de base.

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Heittor tem 13 gols e três assistências em 19 jogos disputados pelo sub-20 do Palmeiras em 2026. Segundo a promessa, o trabalho consistente feito na categoria é essencial para ter sucesso no time profissional, mesmo que não seja de forma imediata.

- A gente tem que trabalhar bem, tem que estar fazendo um bom trabalho lá embaixo e estou vivendo um momento muito feliz na minha vida, tanto no Sub-20 fazendo gols quanto aqui no profissional - analisou Heittor.

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Antes da estreia no profissional, o atacante passou a conviver com o restante do elenco palmeirense em treinamentos, tanto para ser observado por Abel Ferreira ainda mais de perto quanto para entender as dinâmicas táticas com os companheiros. O sonho vivido por ele e pela família, porém, começou a ser realizado antes mesmo de entrar no campo do Couto Pereira e tem sido desfrutado a cada sessão de treino na Academia de Futebol.

- É um sonho também estar compartilhando e treinando com os profissionais. Quando a gente está na base, a gente fica pensando como vai ser, mas os caras mais velhos sempre me deram apoio, sempre nos ajudaram e foi uma alegria enorme de estar partilhando tudo isso com eles - completou.

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Heittor fez sua estreia pelo profissional do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Volta por cima

O atacante não teve uma carreira que cresceu progressivamente. Ao longo da sua trajetória no Palmeiras, especificamente em 2024, conviveu com lesões e precisou abdicar de férias para focar na recuperação, encontrar sua melhor forma física e voltar a brilhar no sub-20. Em 2025, compartilhou na entrevista ao site do clube a preocupação com as lesões e a volta por cima.

- Foi um ano muito importante para mim, foi incrível. Não consegui jogar muito nos últimos anos porque tive várias lesões e não estava conseguindo render. Foquei nesse começo de ano, não peguei nem férias direito porque fiquei tratando uma lesão que sofri no fim de 2024 - disse o atacante, que àquela época era treinado por Lucas Andrade e agora trabalha ao lado de Alan Barcellos, que assumiu a categoria do alviverde.

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Cria da Academia e do Recife

Apesar de a trajetória no futebol estar inteiramente ligada ao Palmeiras, já que passou por todas as categorias de base, Heittor não esquece das suas raízes culturais e de nascença. Nascido em Recife, capital de Pernambuco, o atacante entende sua regionalidade como uma peça importante de quem ele é também como atleta e destaca o orgulho de representar sua cidade e seu estado.

- Cheguei ao Palmeiras com dez anos, morava perto do estádio, vim com a minha mãe e com o meu irmãozinho, meu pai veio depois, mas foram eles que me ajudaram a chegar até aqui hoje. Sou de Recife, sou nordestino, muito feliz de representar a minha cidade, Recife. É um orgulho para mim. É muito gratificante pelo momento que estou vivendo, só agradecer a Deus e dar sequência - disse.

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Seja com Endrick como inspiração ou com os companheiros do time profissional, Heittor é mais um prospecto lapidado pelo Palmeiras na base e que pode chegar como uma solução a Abel Ferreira, principalmente diante de calendários cada vez mais apertados. Como a maioria dos atletas jovens trabalhados pelo treinador, o atacante de 18 anos construirá, aos poucos, seu novo ciclo no profissional do alviverde.

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