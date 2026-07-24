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'Novela Danilo': como o Botafogo reagiu à publicação do jogador

Jogador pediu ao clube para não ser negociado com o futebol russo

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 11:30
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Danilo em campo pelo Botafogo
Danilo jogou pelo Botafogo e frustrou o Palmeiras

Chegou ao fim a novela envolvendo Botafogo, Danilo e Palmeiras. O jogador entrou em campo no empate com o Vitória, na última quinta-feira (23), e disputou o 13º jogo pelo Brasileirão, inviabilizando a transferência para o clube paulista. A história, no entanto, teve um último capítulo que chamou atenção, mas foi passado rapidamente pela diretoria alvinegra. O Lance! explica os desdobramentos:

+ Leila Pereira se manifesta sobre fim das negociações com Botafogo por Danilo
+ Franclim cita Leila e reclama da imprensa em caso envolvendo Botafogo, Danilo e Palmeiras

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Após o duelo no Nilton Santos, Danilo foi às redes sociais e publicou mensagem fazendo pedido ao Botafogo para que não seja negociado com o Zenit, da Rússia, clube que apresentou proposta nos últimos. O camisa oito escreveu: "Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento."

O Palmeiras sinalizou com duas ofertas, que pouco foram debatidas pelo Botafogo. A resposta da segunda, inclusive, foi escalando o volante da Seleção Brasileira e dando ponto final às tratativas.

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Danilo publica recado ao Botafogo nas redes sociais
Publicação de Danilo com recado ao Botafogo sobre negociação com o Palmeiras e Rússia (Foto: Reprodução)

Botafogo segue tranquilo

Conforme apurou a reportagem, a SAF encarou com normalidade a publicação de Danilo. Na visão do Botafogo, tudo faz parte do processo de negociação, com as três partes precisando estar alinhadas – o que, para o Zenit, isso não acontece.

O clube entende que a fala do atleta, não necessariamente, indica que queria se transferir ao Palmeiras. Danilo apenas acenou que, caso o clube optasse por vendê-lo para o Brasil na janela, o Verdão seria um bom destino. O jogador se representou no início da semana seguindo o planejamento e se colocando à disposição do técnico Franclim Carvalho.

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– Como é que o Danilo se afetou durante esse período? Não sei, porque não estive na Copa do Mundo, estive no Botafogo e ele lá. Como encontrei o Danilo na segunda-feira? Espetacular. Sorridente, alegre e disponível para trabalhar com a camisa que tem no peito, que é o Botafogo. É o que tenho a lhe responder sobre isso – disse o treinador do Botafogo, em entrevista coletiva.

O grande desejo de Danilo é regressar ao futebol europeu, mas em clube de um grande centro e com certa relevância. Até o momento, no entanto, nenhuma proposta em tais condições chegou ao Botafogo, que admite a venda caso a operação seja favorável.

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Enquanto isso, o camisa oito do Glorioso, referência técnica do elenco, seguirá o dia a dia no CT Lonier. O Botafogo volta a campo no domingo (26), às 16h, contra o Cruzeiro, pela 20ª rodada do Brasileirão.

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