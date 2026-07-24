logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Histórico de lesões acompanha Tolói e põe futuro no São Paulo em dúvida

Rafael Toloi vive momento delicado na parte física

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
24/07/2026 07:18
Favorite o Lance! no Google
Rafael Toloi com a camisa do São Paulo
Toloi estirou a posterior da coxa (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Mesmo após mais de um mês de intertemporada, o São Paulo retornou aos jogos oficiais com um novo problema físico no elenco. Na partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, Rafael Toloi deixou o gramado com apenas 24 minutos. Nesta quinta, o zagueiro, um dos jogadores mais experientes do elenco, foi diagnosticado com um estiramento na região posterior da coxa.

No São Paulo desde setembro de 2025, Toloi ainda não conseguiu ter uma sequência. Com contrato válido apenas até o fim da temporada, o histórico de problemas físicos e a falta de continuidade deixam uma possível renovação cada vez mais distante.

continua após a publicidade

Os números ajudam a explicar por que o clube tem administrado a minutagem do defensor desde seu retorno. Em menos de dez meses, Tolói já sofreu três lesões musculares. A primeira aconteceu na coxa, entre 30 de setembro e 1º de novembro de 2025, período em que ficou 33 dias afastado e desfalcou o time em cinco partidas. Já em 2026, sofreu uma lesão nos flexores do quadril, que o tirou dos gramados por seis dias, e outra na panturrilha, entre 26 de abril e 25 de maio, quando ficou 30 dias fora e perdeu oito jogos.

Mesmo após retornar da lesão na panturrilha, o zagueiro não conseguiu embalar uma sequência. Voltou a ser relacionado no fim de maio, mas permaneceu no banco diante de Boston River e Remo. O retorno como titular aconteceu justamente contra o Athletico-PR, mas durou apenas 24 minutos antes de sentir novamente a posterior da coxa e ser substituído.

continua após a publicidade

Durante a intertemporada, Toloi também não participou de todos os trabalhos com o restante do elenco. O defensor realizou parte da preparação com atividades individualizadas, voltadas ao condicionamento físico. Agora, com a nova lesão, o São Paulo ainda não estipula um prazo oficial para o retorno, embora a expectativa seja de algumas semanas de recuperação.

Histórico de lesão do Toloi
Histórico de lesões de Toloi (Foto: Arte/ Lance!)

Em 2026, Toloi disputou apenas nove partidas, sete delas como titular, e completou os 90 minutos em somente seis oportunidades. Nas demais, foi substituído aos 16 minutos contra o Boston River e aos 24 minutos diante do Athletico-PR, além de ter desfalcado a equipe em diversos compromissos por problemas físicos.

continua após a publicidade

O histórico recente também acompanha o defensor desde a reta final de sua passagem pela Atalanta. Nas últimas temporadas na Itália, Tolói acumulou lesões musculares e outros problemas físicos que comprometeram sua sequência. O cenário se repete no São Paulo e, a poucos meses do fim do contrato, aumenta a incerteza sobre sua permanência para 2027.

Toloi com a camisa do São Paulo
Toloi se lesionou nesta quinta-feira (Foto: Julia Chequer/Folhapress)

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi

Histórico de lesões acompanhava Toloi antes de retorno ao São Paulo

O São Paulo retornou para viver sua segunda passagem pelo São Paulo após dois anos no Atalanta. Nas últimas três temporadas completas na Atalanta (2023/24, 2024/25 e 2025/26), Tolói sofreu 11 lesões, ficou 265 dias afastado e desfalcou a equipe em 46 partidas. Só nesse período, acumulou problemas musculares, pubalgia, lesões na panturrilha, na coxa e nos flexores do quadril. Inclusive, antes de fechar com o Tricolor, estava lesionado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O histórico recente mostra que não se trata de um episódio isolado, e sim de um padrão que acompanha o zagueiro há pelo menos três temporada. Aos 35 anos, mostra um cenário de renovação cada vez mais distante.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Olten Ayres, presidente do Deliberativo Deliberativo do São Paulo, em coletiva de imprensa

São Paulo

Diretor do São Paulo é acusado de falsidade ideológica

Há 13 horas
Toloi com a camisa do São Paulo

São Paulo

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi

Há 16 horas
Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, caminha pelas dependências do clube

São Paulo

De charutos a grife: como Casares usou R$ 1 milhão do cartão do São Paulo

Há 16 horas
domingos duarte em ação

São Paulo

São Paulo corre com transfer ban para registrar Domingos Duarte

Há 17 horas
Serrana, atacante da equipe feminina do São Paulo

Futebol Feminino

Serrana celebra vaga do São Paulo e projeta sonho na Copa do Brasil Feminina

Há 18 horas
Artur durante confronto do São Paulo contra o Athletico Paranaense

São Paulo

'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo

Há 21 horas
Mais LANCE!
Arboleda zagueiro São Paulo

De volta ao São Paulo, torcedores avaliam partida de Arboleda

Wendell em jogo do São Paulo

Wendell lamenta São Paulo longe do Morumbis: 'Faz muita diferença'

Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR

Dorival resgata fórmula de 2023, mas São Paulo ainda esbarra em velhos problemas

Dorival no comando do SPFC

Torcedores mandam recado a Dorival Júnior após derrota do São Paulo

Dorival Jr, técnico do São Paulo

'Temos que usar a criatividade', diz Dorival sobre situação financeira do São Paulo

Dorival, treinador do São Paulo

Dorival aponta 'apagão' em derrota do São Paulo e cobra responsabilidade do elenco

Partida entre São Paulo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro 2026

Dê suas notas: avalie os jogadores do São Paulo na derrota contra o Athletico

Leozinho comemora gol pelo Athletico-PR

Athletico-PR vira em seis minutos e vence o São Paulo no Brasileirão

Leozinho Athletico Novorizontino Série B

Leozinho, autor de dois gols contra São Paulo, já foi melhor do mundo no futsal

Rafael Toloi com a camisa do São Paulo

Toloi chora ao deixar campo após sentir a posterior em retorno pelo São Paulo

Arboleda com a camisa do São Paulo

Torcida do São Paulo vaia Arboleda antes de partida contra o Athletico-PR

Artur comemora gol pelo São Paulo

Veja gols de São Paulo x Athletico-PR: Artur faz golaço, mas Leozinho vira

Arboleda com a camisa do São Paulo

Arboleda é escalado como titular do São Paulo, e torcida reage nas redes