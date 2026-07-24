Histórico de lesões acompanha Tolói e põe futuro no São Paulo em dúvida Rafael Toloi vive momento delicado na parte física

Carregando conteúdo exclusivo...

Mesmo após mais de um mês de intertemporada, o São Paulo retornou aos jogos oficiais com um novo problema físico no elenco. Na partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, Rafael Toloi deixou o gramado com apenas 24 minutos. Nesta quinta, o zagueiro, um dos jogadores mais experientes do elenco, foi diagnosticado com um estiramento na região posterior da coxa.

No São Paulo desde setembro de 2025, Toloi ainda não conseguiu ter uma sequência. Com contrato válido apenas até o fim da temporada, o histórico de problemas físicos e a falta de continuidade deixam uma possível renovação cada vez mais distante.

continua após a publicidade

Os números ajudam a explicar por que o clube tem administrado a minutagem do defensor desde seu retorno. Em menos de dez meses, Tolói já sofreu três lesões musculares. A primeira aconteceu na coxa, entre 30 de setembro e 1º de novembro de 2025, período em que ficou 33 dias afastado e desfalcou o time em cinco partidas. Já em 2026, sofreu uma lesão nos flexores do quadril, que o tirou dos gramados por seis dias, e outra na panturrilha, entre 26 de abril e 25 de maio, quando ficou 30 dias fora e perdeu oito jogos.

Mesmo após retornar da lesão na panturrilha, o zagueiro não conseguiu embalar uma sequência. Voltou a ser relacionado no fim de maio, mas permaneceu no banco diante de Boston River e Remo. O retorno como titular aconteceu justamente contra o Athletico-PR, mas durou apenas 24 minutos antes de sentir novamente a posterior da coxa e ser substituído.

continua após a publicidade

Durante a intertemporada, Toloi também não participou de todos os trabalhos com o restante do elenco. O defensor realizou parte da preparação com atividades individualizadas, voltadas ao condicionamento físico. Agora, com a nova lesão, o São Paulo ainda não estipula um prazo oficial para o retorno, embora a expectativa seja de algumas semanas de recuperação.

Histórico de lesões de Toloi (Foto: Arte/ Lance!)

Em 2026, Toloi disputou apenas nove partidas, sete delas como titular, e completou os 90 minutos em somente seis oportunidades. Nas demais, foi substituído aos 16 minutos contra o Boston River e aos 24 minutos diante do Athletico-PR, além de ter desfalcado a equipe em diversos compromissos por problemas físicos.

continua após a publicidade

O histórico recente também acompanha o defensor desde a reta final de sua passagem pela Atalanta. Nas últimas temporadas na Itália, Tolói acumulou lesões musculares e outros problemas físicos que comprometeram sua sequência. O cenário se repete no São Paulo e, a poucos meses do fim do contrato, aumenta a incerteza sobre sua permanência para 2027.

Toloi se lesionou nesta quinta-feira (Foto: Julia Chequer/Folhapress)

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi



Histórico de lesões acompanhava Toloi antes de retorno ao São Paulo

O São Paulo retornou para viver sua segunda passagem pelo São Paulo após dois anos no Atalanta. Nas últimas três temporadas completas na Atalanta (2023/24, 2024/25 e 2025/26), Tolói sofreu 11 lesões, ficou 265 dias afastado e desfalcou a equipe em 46 partidas. Só nesse período, acumulou problemas musculares, pubalgia, lesões na panturrilha, na coxa e nos flexores do quadril. Inclusive, antes de fechar com o Tricolor, estava lesionado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O histórico recente mostra que não se trata de um episódio isolado, e sim de um padrão que acompanha o zagueiro há pelo menos três temporada. Aos 35 anos, mostra um cenário de renovação cada vez mais distante.