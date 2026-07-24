Lesão de Gabriel Pec: entenda cirurgia do atacante do Cruzeiro, tratamento e tempo de recuperação O atacante ficará meses fora de combate

Depois do susto das imagens da entrada de Vitor Gabriel em Gabriel Pec na noite da última quarta-feira (22), o jogador teve constatada uma fratura na tíbia e passará por cirurgia para corrigir a lesão na perna esquerda.

Apesar do susto, Gabriel Pec não precisou ser levado ao hospital em Porto Alegre, e as primeiras informações do Cruzeiro foram tranquilizadoras. Porém, após a realização dos exames, foi confirmada a gravidade da lesão.

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Por conta da lesão, o atacante que estreou na última quarta-feira (22), contra o Internacional, pode ficar fora do restante da temporada ou retornar no fim do ano.

Como funciona a cirurgia que Gabriel Pec será submetido?

O tratamento cirúrgico escolhido pelo Departamento Médico do Cruzeiro é o mais indicado para casos desse tipo porque permite melhor alinhamento, estabilidade e uma reabilitação mais rápida.

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Entre as opções de cirurgia, duas são mais comuns: com haste intramedular bloqueada (mais utilizada) e uma placa bloqueada minimamente invasiva (MIPO), usada para fraturas mais distais (próximas ao tornozelo).

A primeira consiste na colocação de uma haste de titânio ou aço inserida no canal do osso da tíbia. A segunda é feita com uma placa inserida por meio de pequenas incisões, longe do foco da fratura.

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Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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– Pela imagem, o atleta teve uma fratura do terço distal da tíbia. Essa é uma lesão grave que exige tratamento individualizado conforme o padrão da fratura, o comprometimento da fíbula, da articulação do tornozelo e das partes moles. Como houve um corte ("tomou pontos") é considerada uma fratura exposta – explica o Dr. Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, em entrevista ao Lance!.

Quando Gabriel Pec pode voltar a jogar pelo Cruzeiro?

Devido à gravidade da lesão de Gabriel Pec, no cenário otimista, o atacante pode voltar a jogar no fim deste ano. A previsão de retorno aos treinamentos é de quatro a cinco meses e às competições de cinco a sete meses.

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Entretanto, o tempo de recuperação pode aumentar se houver atraso na consolidação ou necessidade de nova intervenção cirúrgica.

Gabriel Pec poderá retornar aos gramados quando houver consolidação radiográfica completa, ausência de dor durante corridas, saltos e mudanças de direção, e força superior a 90% em relação ao membro contralateral.

Quando estiver apto a realizar acelerações, desacelerações, chutes e mudanças de direção em intensidade máxima, deverá ser liberado pela equipe médica, fisioterapeutas e preparadores físicos.

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