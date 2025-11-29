Flamengo tetracampeão: acompanhe AO VIVO o pós-jogo da Libertadores

Se o maior prazer do rubro-negro é ver o Flamengo brilhar, seja na terra ou seja no mar, neste sábado (29), o torcedor está em êxtase. O Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e tornou-se o primeiro clube brasileiro a conquistar a América pela quarta vez. Acompanhe todos os detalhes do pós-jogo ao vivo da Libertadores de 2025 pelo Lance!.

Rio de Janeiro (RJ) — A festa pelo tetracampeonato contará com um esquema especial de transporte montado pela MetrôRio, concessionária responsável pelo metrô da cidade. O evento está previsto para começar às 9h (de Brasília).

Rio de Janeiro (RJ) — Logo após o apito final, torcedores do Flamengo publicaram memes nas redes sociais para celebrar a conquista, muitos contendo provocações diretas ao Palmeiras. ➡️ Confira!

Lima (PER) — Um dos principais protagonistas do Flamengo na campanha da Libertadores 2025, Agustín Rossi emocionou-se ao ouvir o apito final da partida contra o Palmeiras.

Lima (PER) — Após a partida, Abel Ferreira parabenizou o adversário e destacou a experiência como fator determinante para o resultado.

Rio de Janeiro (RJ) — A final da Libertadores mobilizou torcedores de todo o Brasil, incluindo atletas de outras modalidades. Medalhistas olímpicos como Rebeca Andrade, Rafaela Silva e Ítalo Ferreira demonstraram nas redes sociais a celebração pelo tetracampeonato do Rubro-Negro.

Lima (PER) — Durante a festa no gramado do Monumental U, Luiz Araújo utilizou o feito histórico do Rubro-Negro, que tornou-se o maior vencedor brasileiro da competição, para provocar os rivais.

Lima (PER) — Léo Ortiz permaneceu no banco de reservas durante a final da Libertadores. O defensor, que se recupera de lesão e não participou da decisão, revelou ter conversado com Filipe Luís poucas horas antes da partida.

Rio de Janeiro (RJ) — Após a partida, uma publicação do Flamengo repercutiu nas redes sociais e foi interpretada como provocação a Andreas Pereira. O meio-campista esteve entre os protagonistas da final de 2021, marcada por um erro decisivo. Na postagem, o clube compartilhou a imagem de um homem de costas carregando uma caixa de entregador, acompanhada da frase: "Ninguém morre nos devendo".

Rio de Janeiro (RJ) — Mais do que conquistar o troféu da principal competição das Américas, o Flamengo garantiu, ao vencer a Libertadores, o direito de representar o Brasil em duas competições de nível mundial: no próximo mês, a equipe disputará a Copa Intercontinental, no Catar, e tornou-se o primeiro clube sul-americano a assegurar vaga no Mundial de Clubes de 2029.

Rio de Janeiro (RJ) — Após o título, a delegação do Flamengo deixa o hotel em Lima, no Peru, às 00h10 (de Brasília) com destino ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Em voo fretado rumo ao Rio de Janeiro, partiu às 02h30, com previsão de chegada ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim por volta das 09h35. ➡️ Confira a programação completa!

Lima (PER) — Após o jogo, Flaco López, artilheiro da Libertadores com sete gols, lamentou o resultado. O atacante do Palmeiras destacou as dificuldades da partida, elogiou a dedicação da equipe e reconheceu que o erro em bola parada foi determinante para a vitória do Flamengo.

Lima (PER) — A noite foi memorável para Giorgian De Arrascaeta. Além de contribuir com a assistência para o gol de Danilo, o camisa 10 foi eleito o craque da edição 2025 do torneio.

Lima (PER) — Com a taça, o Flamengo conquistou uma premiação milionária: 24 milhões de dólares (R$ 127 milhões na cotação atual) apenas pela vitória na final. Ao longo de toda a competição, ao Rubro-Negro acumulou um total de 40 milhões dólares (R$ 215 milhões).

Lima (PER) — Danilo, autor do gol do título, enfrentou um drama pessoal na véspera da decisão. Em entrevista à beira do gramado, o zagueiro revelou que uma tia faleceu na sexta-feira (28), motivo pelo qual seu pai não pôde estar presente no estádio para acompanhar a partida.

Rio de Janeiro (RJ) — Opinião do Lance!: Quem diria que seria Agustín Rossi o protagonista do Flamengo no tetracampeonato da Libertadores?

Rio de Janeiro (RJ) — Opinião do Lance!: Três dos quatro títulos do Flamengo na Libertadores contam com a presença de Filipe Luís, dois como jogador e um como treinador. Ele tornou-se o nono na história a conquistar a competição em ambas as funções e o segundo brasileiro a alcançar a marca, ao lado de Renato Gaúcho.

Rio de Janeiro (RJ) — O Flamengo tornou-se o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro vezes a Libertadores da América. O título também posiciona o Rubro-Negro como o quarto maior vencedor da competição, ao lado de Estudiantes e River Plate, ambos da Argentina.

