Flamengo é o clube brasileiro com mais títulos da Libertadores; veja lista de campeões
Rubro-negro conquista o tetra ao bater o Palmeiras em Lima, no Peru
O Flamengo se transformou neste sábado (29) o primeiro clube brasileiro a conquistar a Libertadores da América por quatro vezes. O título alcançado no Monumental de Lima, no Peru, também coloca o rubro-negro como o quarto maior vencedor do torneio, ao lado de Estudiantes e River Plate.
Com sete títulos, conquistados entre as décadas de 1960 e 1980, o Independiente é o maior vencedor da competição. Outro argentino, o Boca Juniors, aparece na sequência, com seis conquistas. O Peñarol, do Uruguai, venceu a Libertadores em cinco oportunidades, sendo a última em 1987.
Ao todo, 12 clubes brasileiros já conquistaram a Libertadores. Além dos quatro títulos do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio ergueram o troféu da principal competição das Américas em três oportunidades. Cruzeiro e Internacional foram campeões duas vezes. Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo completam a lista.
Lista de campeões da Libertadores:
7 títulos
Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984
6 títulos
Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007
5 títulos
Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987
4 títulos
Flamengo - 1981, 2019, 2022 e 2025
Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009
River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018
3 títulos
Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988
Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002
São Paulo - 1992, 1993 e 2005
Santos - 1962, 1963 e 2011
Grêmio - 1983, 1995 e 2017
Palmeiras - 1999, 2020 e 2021
2 títulos
Cruzeiro - 1976 e 1997
Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016
Internacional - 2006 e 2010
1 título
Racing (ARG) - 1967
Argentinos Juniors (ARG) - 1985
Colo Colo (CHI) - 1991
Vélez Sarsfield (ARG) - 1994
Vasco da Gama - 1998
Once Caldas (COL) - 2004
LDU (EQU) - 2008
Corinthians - 2012
Atlético-MG - 2013
San Lorenzo (ARG) - 2014
Fluminense - 2023
Botafogo - 2024
