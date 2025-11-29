O Flamengo se transformou neste sábado (29) o primeiro clube brasileiro a conquistar a Libertadores da América por quatro vezes. O título alcançado no Monumental de Lima, no Peru, também coloca o rubro-negro como o quarto maior vencedor do torneio, ao lado de Estudiantes e River Plate.

Com sete títulos, conquistados entre as décadas de 1960 e 1980, o Independiente é o maior vencedor da competição. Outro argentino, o Boca Juniors, aparece na sequência, com seis conquistas. O Peñarol, do Uruguai, venceu a Libertadores em cinco oportunidades, sendo a última em 1987.

Ao todo, 12 clubes brasileiros já conquistaram a Libertadores. Além dos quatro títulos do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio ergueram o troféu da principal competição das Américas em três oportunidades. Cruzeiro e Internacional foram campeões duas vezes. Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo completam a lista.

Lista de campeões da Libertadores:

7 títulos

Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984



6 títulos

Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007



5 títulos

Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987



4 títulos

Flamengo - 1981, 2019, 2022 e 2025

Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009

River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018



3 títulos

Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988

Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002

São Paulo - 1992, 1993 e 2005

Santos - 1962, 1963 e 2011

Grêmio - 1983, 1995 e 2017

Palmeiras - 1999, 2020 e 2021



2 títulos

Cruzeiro - 1976 e 1997

Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016

Internacional - 2006 e 2010



1 título

Racing (ARG) - 1967

Argentinos Juniors (ARG) - 1985

Colo Colo (CHI) - 1991

Vélez Sarsfield (ARG) - 1994

Vasco da Gama - 1998

Once Caldas (COL) - 2004

LDU (EQU) - 2008

Corinthians - 2012

Atlético-MG - 2013

San Lorenzo (ARG) - 2014

Fluminense - 2023

Botafogo - 2024