Herói do tetra da Libertadores: Danilo crava seu nome na história do Flamengo

LIMA (PER) - De Bicas, em Minas Gerais, Danilo fez grande parte da sua carreira na Europa. Mas, após um longo tempo longe de casa, optou retornar ao Brasil e vestir as cores do Flamengo. Neste sábado (29), em Lima, ele eterniza seu nome na história do Rubro-Negro: autor do gol do título do tetracampeonato da Libertadores.

O zagueiro, que assumiu a vaga do titular Léo Ortiz, balançou a rede de Carlos Miguel aos 22 minutos do segundo tempo no Estádio Monumental U, para deliro da Nação Rubro-Negro, que esgotou todos os seus ingressos. Gigante na bola aérea, foi, justamente, de cabeça que o defensor se tornou herói.

Gol de Danilo foi na mesma trave dos gols de Gabigol no título do Flamengo em 2019

Como se já não bastassem toda a mística de Lima com os flamenguistas, a história contou com um detalhe muito especial. O gol de Danilo saiu na mesma baliza em que Gabigol, em 2019, marcou os dois tentos do título histórico contra o River Plate.

Além das atuações com a camisa rubro-negra, Danilo possui um papel fundamental no elenco rubro-negro: de liderança! Com sua vasta experiência, o zagueiro é referência para os mais jovens, e também um espelho para os demais atletas.

