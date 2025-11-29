A noite em Lima foi completa para Giorgian De Arrascaeta. Além de levantar a taça do tetracampeonato do Flamengo após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o uruguaio foi coroado individualmente: ele foi eleito o craque da Libertadores 2025. Autor da assistência para o gol de Danilo, o ídolo rubro-negro desabafou emocionado ainda no gramado.

continua após a publicidade

➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

'Retribuir todo o esforço dela'

Arrascaeta revelou que jogou a final com o coração dividido. Sua esposa está na reta final da gravidez e não pôde viajar ao Peru.

— É difícil expressar os sentimentos nesse momento. Na verdade, voltar aqui e ser campeão de novo com a nossa torcida não tem palavras. Infelizmente, minha esposa queria que estivesse aqui, mas está na etapa final já esperando o nosso filho. Era muito importante para mim retribuir com essa taça todo o esforço que ela fez por nossa família — desabafou o craque.

O prêmio de melhor da competição foi sacramentado aos 21 minutos do segundo tempo. Em um jogo truncado e difícil, foi um passe de Arrascaeta que destravou o placar. Ele cobrou o escanteio na cabeça de Danilo, que fez o gol do título.

continua após a publicidade

Questionado se a partida foi tão difícil quanto esperava, confirmou: — Sim, com certeza. Sempre são jogos difíceis e pegados contra um grande rival. Agora só resta a gente comemorar.

O Flamengo tem compromisso marcado para quarta-feira, mas Arrascaeta deixou claro que o foco agora é a festa na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Ele valorizou a resiliência do elenco durante a temporada.

continua após a publicidade

— Não posso pensar no jogo agora. Agora a gente merece comemorar porque todo esse grupo lutou muito esse ano. Passamos por muitas adversidades. É sempre um momento difícil. A verdade é que não não tem palavra para esse momento aqui, é incrível — disse o meia.

Calendário cheio: Intercontinental e Mundial 2029

O título e o prêmio de Arrascaeta abrem portas internacionais para o Flamengo. O clube garantiu vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029 e já disputa a Copa Intercontinental de 2025 no mês que vem. A estreia será dia 10, contra o Cruz Azul (México), no Catar. Se vencer, o Rubro-Negro segue vivo no sonho de enfrentar o PSG na grande final.

Flamengo campeão da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.