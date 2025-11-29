Um dos maiores protagonistas do Flamengo na campanha da Libertadores 2025, Agustín Rossi caiu no choro ao ouvir o apito final do duelo contra o Palmeiras, que consagrou a equipe tetracampeã da competição. O vídeo mostra o momento em que o goleiro vai ao chão, se debulhando em lágrimas, muito emocionado com o título.

O arqueiro de 30 anos sofreu apenas cinco gols na competição e agora tem o protagonismo no título para se consolidar como um grande ídolo da Nação.

Rossi chora ao ouvir apito final de Flamengo 1 x 0 Palmeiras

O goleiro do tetra rubro-negro

O ex-Boca Juniors chegou à Gávea em julho de 2023 e aos poucos foi ganhando seu espaço até virar incontestável sob comando de Filipe Luís. Inicialmente, se destacou especialmente pelo jogo com os pés, essencial para o funcionamento tático ordenado por seu comandante, mas a campanha na Libertadores demonstra o seu poder de decisão debaixo das traves.

Além dos milagres, as características tipicamente argentinas de Rossi o fizeram cair nas graças da torcida Flamengo. Com frieza, catimba e controle psicológico, o goleiro simboliza a campanha com mais "cara de Libertadores". Como dizem no futebol, o Rubro-Negro "soube sofrer", mas só porque confia muito no responsável pela defesa da sua meta.

Rossi evita vexame do Flamengo na Libertadores

O Flamengo está na final da Libertadores, mas a história podia ser diferente. Uma campanha heroica esteve perto de ser até vexatória. Precisando vencer na última rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro enfrentou o venezuelano Deportivo Táchira, que sequer somou pontos na competição, no Maracanã. Com um magro 1 a 0, a equipe de Filipe Luís cumpria a sua missão. No entanto, no último lance da partida, Rossi precisou defender chute da pequena área após bate-rebate para salvar a classificação.

De vilão a herói contra o ex-clube

Em visita ao seu ex-clube, o Estudiantes, Rossi foi de vilão a herói. Na Argentina, a equipe da casa abriu o placar em chute forte de Benedetti, falha do goleiro rubro-negro na visão de muitos torcedores. Com a vantagem da ida devolvida, o jogo foi para a disputa de pênaltis. E aí apareceu o protagonismo de Agustín, que não se abalou, deixou a infelicidade para trás e brilhou com duas defesas decisivas.

Rossi na ida, Rossi na volta: o herói do Flamengo

Na semifinal contra o Racing, o goleiro rubro-negro brilhou nos dois jogos. Na ida, fez grande defesa logo no início do jogo. Na volta, pelo menos dois milagres para manter o 0 a 0 no placar de duelo em que o Flamengo atuava com um jogador a menos desde os 10 minutos da segunda etapa. Não só isso, mas o controle emocional da equipe carioca pareceu passar por Rossi ao longo dos 90 minutos e acréscimos. Nem Racing, nem Estudiantes, será o goleiro rubro-negro o representante argentino na final da Libertadores.