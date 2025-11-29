Flaco López destaca entrega do Palmeiras e pede reação: 'Seguir tentando'

O Palmeiras acabou derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, neste sábado (29), e perdeu a chance de conquistar o tetra da Libertadores. Danilo marcou o gol da equipe carioca no Monumental U, em Lima, no Peru, palco da decisão.

Após o jogo, Flaco López, artilheiro do torneio com sete gols, lamentou o resultado. O atacante do Verdão destacou as dificuldades da partida, valorizou a entrega da equipe, e lamentou o erro na bola parada, que originou a vitória do Flamengo.

- Foi uma partida dura, decidida na bola parada, nós tentamos, creio que deixamos tudo em campo, e infelizmente não conseguimos. Agora temos que aceitar e seguir trabalhando. O Palmeiras sempre tem que lutar por cada título que compete, não conseguimos essa, mas temos que seguir tentando - disse o jogador em entrevista à 'GeTv".

Flaco López lamentou erro do Palmeiras em derrota para o Flamengo na final da Libertadores (Foto: Crizam França/Photo Premium/Gazeta Press)

Flaco López e Vitor Roque foram destaques da campanha do Palmeiras na Libertadores. A formação da dupla foi vista como um acerto de Abel Ferreira durante a campanha. O argentino marcou sete gols no torneio, enquanto o Tigrinho balançou a rede em quatro oportunidades.

Entretanto, o ataque Verdão não conseguiu sucesso na decisão. O Palmeiras terminou a final com cinco finalizações, sendo nenhuma delas em direção ao gol. O clube alviverde termina a temporada sem nenhum título pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020.

Próximo jogo do Palmeiras

Há cinco pontos do Flamengo no Brasileirão, o Verdão praticamente abandonou as chances de título na competição nacional. Faltam somente duas rodadas para o final do torneio. Na quarta-feira (3), os comandados de Abel Ferreira encaram o Atlético Mineiro, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.