Veja quanto o Flamengo ganhará de premiação pelo título da Libertadores

Campeão da Libertadores, além de conseguir o feito inédito de ser o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo sai de Lima, no Peru, com uma premiação milionária.

Apenas por ter vencido o Palmeiras na tarde deste sábado, em Lima, no Peru, o Rubro-negro vai embolsar US$ 24 milhões (R$ 127 milhões na cotação atual).

Ao todo, na competição, o time carioca vai levar muito mais. São US$ 40 milhões (R$ 215 milhões) por toda a campanha na Libertadores. Isso porque o Flamengo ganhou apenas três partidas na fase de grupos, deixando de ganhar todos os bônus por vitória possíveis disponível na fase inicial do torneio.

Vice-campeão, o Palmeiras, embolsa US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões) pela campanha, totalizando por volta de US$ 17,23 milhões (R$ 92,2 milhões).

Na tarde deste sábado, o Flamengo conseguiu seu quarto título da Libertadores após vencer o Palmeiras por 1 a 0, gol de Danilo, no segundo tempo.

Veja como é a premiação da Libertadores:

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória (Palmeiras venceu seis partidas; Flamengo venceu três)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 24 milhões