Flamengo: Léo Ortiz revela conversa com Filipe Luís antes de final da Libertadores

Léo Ortiz ficou no banco de reservas durante a final da Libertadores e viu Danilo fazer o gol do título do Flamengo contra o Palmeiras neste sábado (29), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O camisa 3, que se recupera de lesão e não entrou em campo na decisão, revelou conversa com Filipe Luís horas antes da partida.

— Eu voltei a treinar justamente porque era a semana da final, e eu falei que ia fazer de tudo para estar disponível. Eu me coloquei à disposição, mas é lógico que eu não estava nas melhores condições. Eu tive uma ruptura parcial do ligamento no jogo contra o Racing na semifinal, provavelmente ali no primeiro tempo. O Danilo ficou aquecendo o primeiro tempo todo lá (risos) — disse o zagueiro em entrevista à "Ge TV".

— Eu trabalhei durante esse tempo todo para poder me colocar à disposição. Não estava nas melhores condições e hoje tive uma conversa com o Filipe e falei: "Se você quiser que eu comece, zero problemas, estou pronto. Vou dar a minha vida até o meu pé cair lá no estádio". Ele falou: "Beleza, eu vou tomar a decisão do que é melhor". Eu respondi que mesmo se eu não jogasse, se a gente ganhasse, para mim é o que importa — completou.

Palmeiras x Flamengo: como foi a final da Libertadores?

Se o maior prazer do rubro-negro é ver o Flamengo brilhar, seja na terra, seja no mar, neste sábado (29) o torcedor está em êxtase. Porque ele viu o time vencer, vencer, vencer e, agora pela 4ª vez, vencer de novo a Libertadores da América.

Com gol de Danilo no segundo tempo, o time bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

