Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Duelo histórico será disputado em Lima, no Peru, neste sábado (29)
Palmeiras e Flamengo entrarão em campo, neste sábado (29), para uma das finais de Libertadores mais aguardadas de todos os tempos. O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.
Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".
A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.
Palpitômetro dos jornalistas
Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo
José Illan - Empate por 2 a 2
Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negroleva nos pênaltis)
Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)
André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)
Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras
Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde
Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras
Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo
Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde
Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras
Final entre Palmeiras e Flamengo
Os clubes se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor.
A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Tanto o Verdão quanto o Rubro-Negro já somam três conquistas. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.
Em 2021, os dois gigantes decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.
