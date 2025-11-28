Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo entrarão em campo, neste sábado (29), para uma das finais de Libertadores mais aguardadas de todos os tempos. O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

continua após a publicidade

➡️Flamengo ou Palmeiras? Luxemburgo crava campeão da Libertadores: 'Acostumados'

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

continua após a publicidade

Palpitômetro dos jornalistas

Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo

José Illan - Empate por 2 a 2

Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negroleva nos pênaltis)

Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)

André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)

Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras

Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde

Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras

Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo

Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde

Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

Final entre Palmeiras e Flamengo

Os clubes se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

continua após a publicidade

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Tanto o Verdão quanto o Rubro-Negro já somam três conquistas. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2021, os dois gigantes decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

+ Aposte no duelo entre Palmeiras x Flamengo na final Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Estádio Monumental de Lima, palco da final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Divulgação)









