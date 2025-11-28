menu hamburguer
Palmeiras x Flamengo: Inteligência artificial crava resultado da final da Libertadores

Decisão acontece neste sábado (29), em Lima, no Peru

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
19:17
Taça Libertadores
imagem cameraTaça Libertadores exposta no Rio de Janeiro antes da final (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Faltam menos de 24 horas para a final da Copa Libertadores de 2025. A partir das 18h (de Brasília), deste sábado, Palmeiras e Flamengo entram em campo para decidir o principal torneio do continente. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes brasileiras.

A inteligência artificial previu um confronto bastante equilibrado e sendo decidido nos minutos finais. Na simulação, o Flamengo saiu na frente do placar, mas viu o alviverde virar a partida na reta final. Veja abaixo a simulação completa proposta pelo recurso tecnológico:

Palmeiras x Flamengo pelo Chat GPT

Primeiro tempo

O jogo começa elétrico. O Flamengo, com pressão alta, tenta impor o ritmo e abre o placar cedo.

13 minutos: Arrascaeta recebe entre as linhas, acha Bruno Henrique na área. O atacante domina, gira sobre Gustavo Gómez e bate cruzado para marcar.

O Palmeiras responde com velocidade. Contra-ataques rápidos pelas pontas incomodam a defesa rubro-negra ao longo do confronto.

Aos 34', chance incrível: Vitor Roque solta uma bomba, mas Rossi salva.

Segundo tempo

Abel Ferreira mexe no intervalo: sai um volante, entra mais um atacante. O Verdão muda de postura.

56 minutos: Em cobrança de escanteio, Gustavo Gómez sobe mais alto que Léo Pereira e testa para o fundo da rede.

O jogo esquenta, e o Flamengo perde ritmo físico. Everton Cebolinha carimba a trave aos 70'.

Quando parecia que veríamos prorrogação, o Palmeiras arma contra-ataque mortal. Vitor Roque recebe na intermediária, acelera, corta Léo Ortiz, invade a área e toca por baixo de Rossi para uma virada épica.

O Flamengo se lança ao ataque, mas o tempo é curto. Nos acréscimos, Carlos Miguel faz grande defesa em chute de Arrascaeta. Palmeiras se torna o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.

Estatísticas finais do jogo

Palmeiras 2 x 1 Flamengo
Estádio Monumental, em Lima, no Peru

Posse de Bola
Palmeiras: 47%
Flamengo: 53%

Finalizações
Palmeiras: 14
Flamengo: 12

Finalizações no alvo
Palmeiras: 6
Flamengo: 5

Defesas dos Goleiros
Carlos Miguel: 4 defesas
Rossi: 4 defesas

Escanteios
Palmeiras: 7
Flamengo: 5

Palmeiras e Flamengo decidem final da Copa Libertadores de 2025 (Foto: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
circulo com pontos dentroTudo sobre

