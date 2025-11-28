Palmeiras x Flamengo: Inteligência artificial crava resultado da final da Libertadores

Faltam menos de 24 horas para a final da Copa Libertadores de 2025. A partir das 18h (de Brasília), deste sábado, Palmeiras e Flamengo entram em campo para decidir o principal torneio do continente. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes brasileiras.

A inteligência artificial previu um confronto bastante equilibrado e sendo decidido nos minutos finais. Na simulação, o Flamengo saiu na frente do placar, mas viu o alviverde virar a partida na reta final. Veja abaixo a simulação completa proposta pelo recurso tecnológico:

Palmeiras x Flamengo pelo Chat GPT

Primeiro tempo

O jogo começa elétrico. O Flamengo, com pressão alta, tenta impor o ritmo e abre o placar cedo.

13 minutos: Arrascaeta recebe entre as linhas, acha Bruno Henrique na área. O atacante domina, gira sobre Gustavo Gómez e bate cruzado para marcar.

O Palmeiras responde com velocidade. Contra-ataques rápidos pelas pontas incomodam a defesa rubro-negra ao longo do confronto.

Aos 34', chance incrível: Vitor Roque solta uma bomba, mas Rossi salva.

Segundo tempo

Abel Ferreira mexe no intervalo: sai um volante, entra mais um atacante. O Verdão muda de postura.

56 minutos: Em cobrança de escanteio, Gustavo Gómez sobe mais alto que Léo Pereira e testa para o fundo da rede.

O jogo esquenta, e o Flamengo perde ritmo físico. Everton Cebolinha carimba a trave aos 70'.

Quando parecia que veríamos prorrogação, o Palmeiras arma contra-ataque mortal. Vitor Roque recebe na intermediária, acelera, corta Léo Ortiz, invade a área e toca por baixo de Rossi para uma virada épica.

O Flamengo se lança ao ataque, mas o tempo é curto. Nos acréscimos, Carlos Miguel faz grande defesa em chute de Arrascaeta. Palmeiras se torna o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.

Estatísticas finais do jogo

Palmeiras 2 x 1 Flamengo

Estádio Monumental, em Lima, no Peru

Posse de Bola

Palmeiras: 47%

Flamengo: 53%

Finalizações

Palmeiras: 14

Flamengo: 12

Finalizações no alvo

Palmeiras: 6

Flamengo: 5

Defesas dos Goleiros

Carlos Miguel: 4 defesas

Rossi: 4 defesas

Escanteios

Palmeiras: 7

Flamengo: 5