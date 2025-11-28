Palmeiras x Flamengo: Inteligência artificial crava resultado da final da Libertadores
Decisão acontece neste sábado (29), em Lima, no Peru
Faltam menos de 24 horas para a final da Copa Libertadores de 2025. A partir das 18h (de Brasília), deste sábado, Palmeiras e Flamengo entram em campo para decidir o principal torneio do continente. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes brasileiras.
A inteligência artificial previu um confronto bastante equilibrado e sendo decidido nos minutos finais. Na simulação, o Flamengo saiu na frente do placar, mas viu o alviverde virar a partida na reta final. Veja abaixo a simulação completa proposta pelo recurso tecnológico:
Palmeiras x Flamengo pelo Chat GPT
Primeiro tempo
O jogo começa elétrico. O Flamengo, com pressão alta, tenta impor o ritmo e abre o placar cedo.
13 minutos: Arrascaeta recebe entre as linhas, acha Bruno Henrique na área. O atacante domina, gira sobre Gustavo Gómez e bate cruzado para marcar.
O Palmeiras responde com velocidade. Contra-ataques rápidos pelas pontas incomodam a defesa rubro-negra ao longo do confronto.
Aos 34', chance incrível: Vitor Roque solta uma bomba, mas Rossi salva.
Segundo tempo
Abel Ferreira mexe no intervalo: sai um volante, entra mais um atacante. O Verdão muda de postura.
56 minutos: Em cobrança de escanteio, Gustavo Gómez sobe mais alto que Léo Pereira e testa para o fundo da rede.
O jogo esquenta, e o Flamengo perde ritmo físico. Everton Cebolinha carimba a trave aos 70'.
Quando parecia que veríamos prorrogação, o Palmeiras arma contra-ataque mortal. Vitor Roque recebe na intermediária, acelera, corta Léo Ortiz, invade a área e toca por baixo de Rossi para uma virada épica.
O Flamengo se lança ao ataque, mas o tempo é curto. Nos acréscimos, Carlos Miguel faz grande defesa em chute de Arrascaeta. Palmeiras se torna o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.
Estatísticas finais do jogo
Palmeiras 2 x 1 Flamengo
Estádio Monumental, em Lima, no Peru
Posse de Bola
Palmeiras: 47%
Flamengo: 53%
Finalizações
Palmeiras: 14
Flamengo: 12
Finalizações no alvo
Palmeiras: 6
Flamengo: 5
Defesas dos Goleiros
Carlos Miguel: 4 defesas
Rossi: 4 defesas
Escanteios
Palmeiras: 7
Flamengo: 5
