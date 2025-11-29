Metrô vai ter esquema especial para festa do título do Flamengo

A festa pela conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo neste domingo (30), após vencer o Palmeiras por 1 a 0 na final da competição, vai ter um esquema especial montado pela MetrôRio concessionária que administra o transporte na cidade.

continua após a publicidade

De acordo com a concessionária, a melhor forma para chegar e sair da região central da Rio será utilizando a estação Carioca. Caso seja necessário, a MetrôRio vai aumentar a quantidade de composições conforme o número de passageiros for aumentando. O início do evento está previsto para começar às 09h (de Brasília).

Danilo ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Estação Cinelândia vai funcionar apenas para desembarque

Quem for participar da festa deve ficar atento. A estação Cinelândia, no Centro da cidade, vai funcionar apenas para desembarque para quem for adquirir os bilhetes na hora da viagem. Para embarque no local, apenas os usuários que compraram a passagem com antecedência poderão utilizar a estação.

continua após a publicidade

Neste domingo, o funcionamento do Metrô começa às 07h (de Brasília) e vai até às 23h. A linha 2 vai operar entre a Pavuna, na Baixada Fluminense, e a estação General Osório que fica em Ipanema na zona sul do Rio.

Já as linhas 1 e 4 vão seguir o trajeto Uruguai até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Lembrando que a transferência das linhas 1 e 2 poderá ser feita entre as estações Central do Brasil ou General Osório, na zona sul carioca.

continua após a publicidade

Para agilizar o embarque no Metrô, a concessionária que administra este meio de transporte pede a todos os usuários que utilizem métodos de pagamento através de aproximação ou recarreguem seus cartões de passagem com antecedência.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo