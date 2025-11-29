Fortaleza recebe Atlético-MG pela Série A; confira escalação

O Fortaleza recebe o Atlético-MG neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), valendo pela 35ª rodada da Série A. O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que atuou na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino.

A ausência mais recente é a do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que apresentou uma fratura na mão esquerda. O atleta passou por cirurgia na quarta-feira (26) e já está em recuperação.

Além do defensor, seguem no departamento médico o goleiro João Ricardo, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho. O Leão não teve jogadores suspensos na vitória sobre o Bragantino e também não terá na noite deste domingo.

Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza)

É possível que Palermo repita o 11 inicial de tal partida, já que novos desfalques não foram registrados. Matheus Pereira e Lucas Crispim são opções de mudança no setor de meio-campo.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza contra o Atlético-MG é: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 37 pontos. O Atlético-MG, que está em 13º lugar, tem 45.

Luta contra o Z4

A partida deste domingo será crucial para o Fortaleza na luta contra o rebaixamento. Em caso de vitória, a distância para deixar o Z4 ficará em um ponto. Internacional (41 pontos), Santos (41) e Vitória (42) aparecem logo acima na tabela.

Em seus dois últimos jogos na competição, o Tricolor terá pela frente Corinthians (casa) e Botafogo (fora). Dependendo dos próximos resultados, é possível que a definição aconteça apenas na última rodada.