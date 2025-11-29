Herói do Flamengo, Danilo revela drama pessoal na véspera da final da Libertadores

O zagueiro Danilo, autor do gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Palmeiras na final da Libertadores neste sábado (29), no Estádio Monumental U, em Lima, viveu drama na sexta-feira (28). O defensor revelou que uma tia faleceu na véspera da decisão e, por isso, o pai do jogador não pôde estar presente no estádio para acompanhar a partida.

— Não é segredo para ninguém que eu sou flamenguista, o quanto eu queria voltar para jogar no Flamengo, era a minha prioridade desde então. Hoje é um dia especial, porque ontem meu pai estava vindo com a minha mãe e meus irmãos para o jogo, e minha tia, irmã dele, acabou falecendo. Ele teve que voltar, meu pai também é flamenguista, está lá em Bicas com a galera toda assistindo, não pôde estar aqui presente, porque infelizmente minha tia faleceu ontem. Queria dedicar também essa vitória para toda minha família, em especial para ele — disse Danilo em entrevista à TV Globo.

O zagueiro relembrou dificuldades na carreira e na temporada, afirmando que nunca imaginou disputar finais como a deste sábado. Além disso, compartilhou parte do discurso dentro do vestiário antes da decisão.

— Não imaginava nem em jogar finais assim. Eu sempre imaginei chegar longe, não tão longe assim, mas também não sabia que seria tão difícil. Eu falei hoje no vestiário antes do jogo que a gente teve muitos sacrifícios enquanto equipe e dentro do CT, que a gente podia compartilhar, mas cada um tem seus sacrifícios que ninguém vê — declarou o jogador.

— Foi o que eu pedi, que a gente colocasse o nosso ânimo baseado nesses sacrifícios que ninguém vê, que a gente passa diariamente na nossa casa, no nosso íntimo. As medicações, as injeções que a gente tem que tomar. Eu levo um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras lá no Campeonato Brasileiro. O Léo também vinha se dedicando, tentando, então nós tentamos criar um senso de família. O que eu diria para aquele Danilo lá de Bicas é: permita sonhar, porque se você pode sonhar, você pode realizar — concluiu.

Chegada de Danilo ao Flamengo teve recado do pai

Realização de um sonho de família. Desta forma, o pai de Danilo, reforço do Flamengo, definiu a ida do filho ao novo clube em janeiro. A mensagem gravada por José Luiz, torcedor rubro-negro, assim que houve o anúncio levou o zagueiro às lágrimas, e a reação foi gravada pelo "The Players' Tribune" e compartilhada nas redes sociais.

Após ouvir o áudio gravado pelo pai, Danilo, bastante emocionado, relembrou a infância, todo sacrifício feito ao longo da carreira e também a importância de vestir a camisa do Flamengo.

— Vocês pegaram pesado. Não era dia de chorar. Pegaram pesado, porque lembra muito a minha infância, lembra muito quando eu queria jogar. Todo sacrifício que eu fiz de coração aberto para chegar até aqui. Por mais que eu tenha realizado um milhão de sonhos, cumprido um milhão de objetivos, jogado nos maiores clubes do futebol europeu, a seleção brasileira é um grande orgulho para mim, mas faltava esse último passo importante, que era vestir a camisa do Flamengo. Eu pensei: ou eu vou agora, ou é nunca. Não podia voltar para casa depois sem cumprir esse objetivo.

Danilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

