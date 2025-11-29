Mais do que erguer o troféu da principal competição das Américas, ao vencer a Libertadores o Flamengo conquistou também o direito de representar o Brasil em duas competições de nível mundial: no próximo mês, o time irá ao Catar em busca da Copa Intercontinental. O clube também é o primeiro sul-americano a confirmar vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

Pela Copa Intercontinental, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul, do México, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan no Catar. O duelo, chamado pela Fifa de Dérbi das Américas, está marcado para o dia 10 de dezembro. O vencedor do confronto jogará com o Pyramids, do Egito, no dia 13, no mesmo estádio, pela Copa Challenger — equivalente à semifinal do torneio. E quem vencer fará a final da Intercontinental com o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no dia 17.

Quanto ao Mundial de Clubes, que teve sua primeira edição disputada este ano, o Flamengo é o primeiro clube da América do Sul a garantir presença. Além dos brasileiros, também estão confirmados Al Ahli, da Arábia Saudita, que conquistou a Champions League Asiática 2024/25; o Cruz Azul, do México, campeão da Concacaf Champions Cup deste ano; o francês Paris Saint-Germain, campeão da Uefa Champions League 2024/25; e Pyramids FC, do Egito, que conquistou a Champions League Africana 2024/25.

Flamengo está classificado, mas Mundial de Clubes ainda precisa de definições

Apesar de já ter cinco clubes garantidos, o Mundial de Clubes de 2029 ainda aguarda uma série de definições.

Uma incerteza, por exemplo, diz respeito ao Chelsea, que foi campeão da edição deste ano. A Fifa ainda não decidiu se o título garante vaga na próxima competição.

A entidade também cogita ampliar o número de participantes, tornando a competição em moldes parecidos ao da Copa do Mundo de seleções, com 48 equipes. O local de disputa também ainda está em aberto. O Brasil, inclusive, já manifestou interesse em sediar o torneio.

