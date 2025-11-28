Cicinho prevê goleada em Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: '4 a 1'

Palmeiras e Flamengo irão se enfrentar na grande final da Libertadores neste sábado (29). Para esquentar o clima, o programa "Jogo Aberto", da Band, fez uma ronda de palpites para a decisão. O ex-Seleção Brasileira Cicinho apostou em uma goleada.

O momento do Flamengo de Filipe Luís é melhor que o do Palmeiras, mas nem o mais otimista dos rubro-negros acha que a decisão vai ser fácil. Para Cicinho, o Mengão vai vencer o Alviverde por 4 a 1 no estádio Monumental "U".

A bola vai rolar para a final da Libertadores em Lima, no Peru, às 18h (Brasília). Nos últimos jogos do Brasileirão, o Palmeiras oscilou e viu o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem. Entretanto, o Verdão vem de uma virada histórica na liberta e aposta nisso para bater o Rubro-Negro embalado.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Final entre Palmeiras e Flamengo

Os clubes se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já somam três conquistas. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, os dois gigantes decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

