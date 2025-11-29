O Flamengo venceu o Palmeiras, em Lima, se tornando o maior campeão da Libertadores no Brasil. Além da competição continental, os comandados de Filipe Luis também embolsaram muito dinheiro com Copa do Brasil e Mundial e Clubes. Veja quanto a equipe já faturou e quanto ainda pode faturar caso levante o troféu do Brasileirão 2025.

Com gol de Danilo, o Rubro Negro garantiu, além da taça, R$ 172 milhões em premiação com o título da Libertadores. No entanto, somando os vencimentos com o campeonato, participação em Mundial de Clubes e Copa do Brasil, a equipe já ultrapassou a casa dos R$ 300 milhões.

Premiação do Flamengo até agora: R$ 345,3 milhões.

Premiação do Flamengo caso seja campeão do Brasileirão 2025: R$ 393,3 milhões.

Vale ressaltar que, oficialmente, a CBF não divulgou as cifras do vencedor do Brasileirão, mas a premiação dos últimos anos foi a mesma, de R$ 48 milhões para o campeão.

Léo Ortiz e Danilo comemoram gol do título da Libertadores do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como funciona a premiação da Libertadores?

Entenda como funciona a premiação por fase da Libertadores:



Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128 milhões)

Confira as premiações do Flamengo até aqui:

Carioca: Sem premiação

Supercopa do Brasil: R$ 11,4 milhões

Copa do Brasil: R$ 5,9 milhões

Mundial de Clubes da Fifa: R$ 149,8 milhões

Libertadores: R$ 128 milhões

Vice-campeão, o Palmeiras, embolsa US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões) pela campanha, totalizando por volta de US$ 17,23 milhões (R$ 92,2 milhões).