Medalhistas olímpicos comemoram tetra do Flamengo na Libertadores

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras mobilizou os fãs de futebol por todo o Brasil, incluindo alguns torcedores ilustres de outras modalidades. Medalhistas olímpicos como Rebeca Andrade, Rafaela Silva e Ítalo Ferreira demonstraram, em suas redes sociais, a comemoração pelo tetracampeonato do rubro-negro.

Rebeca Andrade, maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, e Jade Barbosa, que conquistou o bronze por equipes em Paris 2024, compartilharam a arte de campeão divulgada pelo clube. A também ginasta e companheira de seleção brasileira Flávia Saraiva publicou um vídeo do momento do gol. As três são atletas do Flamengo.

Rebeca Andrade homenageou o Flamengo nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Quem também comemorou o título foi a judoca Rafaela Silva, atleta do rubro-negro, deixou um registro do título nas suas redes sociais. O dia foi de comemoração dupla para a lutadora, campeã olímpica nos Jogos do Rio 2016 e medalhista de bronze por equipes em Paris 2024: na manhã deste sábado (29), ela conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi.

O surfista Ítalo Ferreira demonstrou ansiedade pela final da Libertadores desde cedo, em registros nos stories do Instagram. Usando a camisa do clube carioca, o campeão olímpico em 2021 pediu aos seguidores um palpite para o jogo e publicou vídeos assistindo à partida contra o Palmeiras, comemorando o gol do título.

Ítalo Ferreira também comemorou o tetra da Libertadores (Foto: Reprodução)

Flamengo se torna o primeiro brasileiro tetra da Libertadores

Na tarde deste sábado (29), o Flamengo venceu o Palmeiras pela final da Libertadores, no estádio Monumental de Lima, no Peru. O único gol da partida foi marcado por Danilo, aos 21 minutos do segundo tempo. Com a conquista, o rubro-negro se tornou o primeiro time brasileira tetracampeão da competição continental.