O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo e perdeu a chance de conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Danilo marcou o gol dos cariocas no Monumental U, no Peru, na tarde deste sábado (29). Após a partida, Abel Ferreira parabenizou o adversário e apontou a experiência como fator crucial para o resultado.

continua após a publicidade

Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

- Eu não vou justificar muito, vou apenas dizer que nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com esse momento de tensão que é uma final. Acho sinceramente que hoje a experiência ganhou da irreverência. Eles foram melhores, apesar de o jogo ter sido decidido em um detalhe, mas acho que, no geral, nosso adversário foi melhor que o Palmeiras - disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.

O duelo foi decidido somente no segundo tempo, com um gol de cabeça de Danilo. A partida foi equilibrada, mas o Palmeiras teve dificuldades em tomar as rédeas do jogo. Os comandados de Abel Ferreira terminaram a decisão com 41% da posse de bola e cinco finalizações. O treinador lamentou o nervosismo da equipe.

continua após a publicidade

- É verdade que nos soltamos somente após sofrer o gol. A estratégia defensiva estava certa, os jogadores cumpriram o que tinha de ser. Esse não foi o problema. Por isso que eu digo que nosso adversário foi mais experiente, mais cascudo. Os meus jogadores quase sempre passavam a bola de primeira. Em um jogo como esse, é preciso dominar a bola, fazer isso sob pressão, porque somos bons, conduzi-la, driblar se for o caso. E quando você vê a equipe somente passando de primeira, você sente que há ali um peso, que não estão soltos, que falta um pouco de ousadia e coragem. Foi o que aconteceu após o gol, mas ali foi tarde. Mesmo assim tivemos uma chance com o Roque, infelizmente ela não entrou. Eu sabia que esse jogo seria decidido por detalhes, mas no geral o adversário foi melhor - disse o treinador.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira lamentou a derrota do Verdão (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Ponto negativo no Palmeiras

2025 será a primeira temporada em que Abel Ferreira não conquista um título desde sua chegada. O treinador conquistou 10 troféus desde a sua chegada ao Verdão. Há cinco pontos do Flamengo na tabela do Brasileirão, o Verdão terá mais dois compromissos até o final da temporada.

continua após a publicidade

O primeiro deles será na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, pela 37ª rodada do Brasileirão.