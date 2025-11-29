Luiz Araújo provoca rivais após tetra do Flamengo na Libertadores: 'Quem tem mais tem 4, segue nós'
Atacante celebrou a conquista histórica e alfinetou os adversários
Presente em campo na grande final contra o Palmeiras, em Lima, Luiz Araújo não poupou nas comemorações e nas provocações após o tetracampeonato da Libertadores do Flamengo. Em meio à festa no gramado do Estádio Monumental, o camisa 7 aproveitou o feito histórico do Rubro-Negro, que se isolou como o maior vencedor brasileiro da competição, para alfinetar os rivais.
Luiz Araújo mandou um recado direto para as outras torcidas, exaltando a hegemonia do Flamengo no continente.
- Sonho realizado. Quando aceitei o desafio de voltar para o Brasil, era para realizar esse sonho de ganhar a Libertadores e o Brasileiro com a camisa do Mengão. Tô muito feliz, dar os parabéns para a Nação. Quem tem mais no Brasil tem 4, então segue nós - disparou o atacante.
A provocação faz referência ao fato de o Flamengo ter ultrapassado Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo (todos com três taças), tornando-se o primeiro tetracampeão do país.
Além da taça coletiva, Luiz Araújo tem motivos pessoais para celebrar. O jogador destacou que 2025 é o ano mais produtivo de sua vida profissional.
- Esse título vem para coroar o ano que estou fazendo. É meu ano com mais gols, mais assistências. Sabemos que esse título é muito importante - analisou.
Para encerrar, o atacante deixou claro que a temporada não acabou. Ele convocou a torcida para buscar também o título do Brasileirão e finalizou com mais uma frase de efeito sobre a grandeza da conquista continental.
- Também queremos o Brasileiro. Nação, bora que bora! Temos mais que todo mundo e ninguém morre nos devendo - concluiu.
