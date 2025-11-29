Saiba todas as informações da festa do Flamengo após o título na Libertadores
Delegação rubro-negra chega ao Rio neste domingo (30)
- Matéria
- Mais Notícias
A equipe do Flamengo, que conquistou o tetracampeonato da Libertadores neste sábado (29) após vencer o Palmeiras por 1 a 0, chega ao Rio neste domingo (30). A delegação rubro-negra deixa o hotel onde está hospedada em Lima, no Peru, às 00h10 (de Brasília) com destino ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Em voo fretado, em direção ao Rio de Janeiro, parte para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim às 02h30 (de Brasília). A previsão de chegada à capital fluminense é por volta de 09h35 (de Brasília).
Veja quanto o Flamengo ganhará de premiação pelo título da Libertadores
Lance! Biz
Herói do Flamengo, Danilo revela drama pessoal na véspera da final da Libertadores
Flamengo
Torcida do Palmeiras aponta vilão em título do Flamengo: ‘Parabéns’
Fora de Campo
Como em 2019, time da Gávea vai desfilar em trio elétrico
O centro do Rio de Janeiro deve ferver após a conquista do quarto título da Copa Libertadores da América pelo Flamengo. Como em 2019, quando a equipe carioca levou a melhor sobre o River Plate vencendo a final por 2 a 1, os jogadores do Flamengo vão desfilar em um trio elétrico. A partir das 10h (de Brasília) deste domingo (30), o carro aberto vai percorrer um trajeto de 850 metros pelas ruas da região central da cidade. A saída está marcada para acontecer na Rua Primeiro de Março, nas imediações da Rua Buenos Aires. O término do desfile acontece na Av. Presidente Antônio Carlos, nas proximidades da Rua Araújo Porto Alegre.
Esta foi a segunda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentaram numa final de Copa Libertaqdores da América. Em 2021, melhor para a equipe paulista que venceu, na prorrogação, por 2 a 1. Quatro anos depois foi a vez do time carioca que neste sábado (29) saiu vitoriosa. 1 a 0 em Lima, no Peru, conquistando o tetracampeonato.
Funcionamento do Metrô
O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento neste domingo (30/11), quando acontece a comemoração do Flamengo pelo título da Libertadores de 2025. A concessionária reforçará a circulação das composições, conforme aumento de clientes no sistema, já que o desfile do time rubro-negro está previsto para acontecer a partir das 9h no Centro do Rio.
Para a ida e volta do evento, a recomendação da concessionária é que os torcedores utilizem a estação Carioca/Centro, acesso A (Avenida Rio Branco), que conta com acessos amplos e maior capacidade de atendimento.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Por medida de segurança operacional, até as 17h, a estação Cinelândia/Centro funcionará apenas para desembarque ou embarque de clientes com bilhetes pré-adquiridos.
As estações Carioca/Centro, Uruguaiana/centro e Cinelândia/Centro terão reforço no efetivo das equipes de segurança e de operadores de estação, além de uma estrutura de controle de fluxo para orientar o público durante o embarque e desembarque.
No domingo (30/11), o metrô funcionará das 7h às 23h. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai – Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.
Para agilizar o embarque no metrô no dia da comemoração do time rubro-negro, a concessionária recomenda que os clientes utilizem os métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência, antecipando também o bilhete de volta para facilitar o embarque no sistema metroviário.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias