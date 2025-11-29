A equipe do Flamengo, que conquistou o tetracampeonato da Libertadores neste sábado (29) após vencer o Palmeiras por 1 a 0, chega ao Rio neste domingo (30). A delegação rubro-negra deixa o hotel onde está hospedada em Lima, no Peru, às 00h10 (de Brasília) com destino ao Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Em voo fretado, em direção ao Rio de Janeiro, parte para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim às 02h30 (de Brasília). A previsão de chegada à capital fluminense é por volta de 09h35 (de Brasília).

Como em 2019, time da Gávea vai desfilar em trio elétrico

O centro do Rio de Janeiro deve ferver após a conquista do quarto título da Copa Libertadores da América pelo Flamengo. Como em 2019, quando a equipe carioca levou a melhor sobre o River Plate vencendo a final por 2 a 1, os jogadores do Flamengo vão desfilar em um trio elétrico. A partir das 10h (de Brasília) deste domingo (30), o carro aberto vai percorrer um trajeto de 850 metros pelas ruas da região central da cidade. A saída está marcada para acontecer na Rua Primeiro de Março, nas imediações da Rua Buenos Aires. O término do desfile acontece na Av. Presidente Antônio Carlos, nas proximidades da Rua Araújo Porto Alegre.

Danilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

Esta foi a segunda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentaram numa final de Copa Libertaqdores da América. Em 2021, melhor para a equipe paulista que venceu, na prorrogação, por 2 a 1. Quatro anos depois foi a vez do time carioca que neste sábado (29) saiu vitoriosa. 1 a 0 em Lima, no Peru, conquistando o tetracampeonato.

Funcionamento do Metrô

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento neste domingo (30/11), quando acontece a comemoração do Flamengo pelo título da Libertadores de 2025. A concessionária reforçará a circulação das composições, conforme aumento de clientes no sistema, já que o desfile do time rubro-negro está previsto para acontecer a partir das 9h no Centro do Rio.

Para a ida e volta do evento, a recomendação da concessionária é que os torcedores utilizem a estação Carioca/Centro, acesso A (Avenida Rio Branco), que conta com acessos amplos e maior capacidade de atendimento.

continua após a publicidade

Por medida de segurança operacional, até as 17h, a estação Cinelândia/Centro funcionará apenas para desembarque ou embarque de clientes com bilhetes pré-adquiridos.

As estações Carioca/Centro, Uruguaiana/centro e Cinelândia/Centro terão reforço no efetivo das equipes de segurança e de operadores de estação, além de uma estrutura de controle de fluxo para orientar o público durante o embarque e desembarque.

No domingo (30/11), o metrô funcionará das 7h às 23h. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai – Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Para agilizar o embarque no metrô no dia da comemoração do time rubro-negro, a concessionária recomenda que os clientes utilizem os métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência, antecipando também o bilhete de volta para facilitar o embarque no sistema metroviário.