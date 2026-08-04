Botafogo assina contrato profissional com atacante Cauã Machado
Jovem de 16 anos assinou novo vínculo com validade até o fim de 2029
O Botafogo formalizou na última segunda-feira (3) a assinatura do primeiro contrato profissional do jovem Cauã Machado, de 16 anos, com vínculo até o fim de 2029. O atacante, que acumula convocações para a Seleção Brasileira nas categorias de base, é tratado como grande promessa do clube no sub-17.
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Cauã Machado chegou a Botafogo aos sete anos de idade e seguirá seus passos na formação no Glorioso. O jogador celebrou o novo vínculo com o clube e foi elogiado pelo diretor de futebol de base, Augusto Oliveira.
— O Botafogo é a minha casa! Cheguei aqui com sete anos e sou muito grato por tudo que vivi aqui. Estou muito feliz com esse novo ciclo, é a realização de um sonho. Espero seguir me desenvolvendo e dando muitas alegrias ao Glorioso. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado e seguirei honrando a gloriosa camisa — disse Cauã, ao site oficial do Botafogo.
— Celebrar o contrato profissional com o Cauã traduz o que o Botafogo pensa acerca da formação, desenvolvimento de talentos e valorização dos seus jogadores de base. Esse passo dado confirma o potencial de um jovem que está no clube há 9 anos apresentando evolução contínua. A recente convocação para Seleção Brasileira de base ratifica essa trajetória — completou Augusto Oliveira.
Botafogo valorizando joias
A diretoria alvinegra vem lançando suas joias e projetando futuro brilhante. Além de Cauã, o Botafogo assinou vínculos profissionais do volante Victor Hugo, de 16 anos, e do centroavante Lucas Emanuel, de 17. O atacante já estreou pelo time principal e, em sua primeira oportunidade, marcou o primeiro gol no time profissional, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos.
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