Retrospecto na casa do Juventude anima o Atlético em busca da classificação
Galo tem bons números quando atua no mando da equipe jaconera
O Atlético vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e terá a difícil missão de vencer o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar do desafio, o retrospecto do Galo atuando na casa da equipe gaúcha é positivo, fator que aumenta a confiança alvinegra para o confronto decisivo.
Ao longo da história, considerando todas as competições, o Atlético disputou 15 partidas como visitante diante do Juventude. O desempenho é favorável ao clube mineiro, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 55,6%.
Além do retrospecto positivo, o Galo também leva vantagem no número de gols marcados em Caxias do Sul. Em 15 partidas, balançou as redes 19 vezes, média superior a um gol por jogo, e sofreu apenas 13 gols.
Histórico na Copa do Brasil
Atlético e Juventude se enfrentaram pela Copa do Brasil apenas antes da atual edição. O duelo aconteceu nas quartas de final de 2016 e terminou com total equilíbrio no tempo regulamentar.
Na partida de ida, disputada em Belo Horizonte, o Atlético venceu por 1 a 0. No jogo de volta, no Alfredo Jaconi, o Juventude devolveu o placar de 1 a 0, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.
Nas penalidades, o Galo levou a melhor, venceu por 4 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal da competição.
Atlético x Juventude Copa do Brasil 2026
Juventude e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Não há vantagem pelo saldo de gols na Copa do Brasil.
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