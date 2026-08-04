Retrospecto na casa do Juventude anima o Atlético em busca da classificação Galo tem bons números quando atua no mando da equipe jaconera

O Atlético vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e terá a difícil missão de vencer o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar do desafio, o retrospecto do Galo atuando na casa da equipe gaúcha é positivo, fator que aumenta a confiança alvinegra para o confronto decisivo.

O Atlético vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e terá a difícil missão de vencer o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar do desafio, o retrospecto do Galo atuando na casa da equipe gaúcha é positivo, fator que aumenta a confiança alvinegra para o confronto decisivo.

Ao longo da história, considerando todas as competições, o Atlético disputou 15 partidas como visitante diante do Juventude. O desempenho é favorável ao clube mineiro, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 55,6%.

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Além do retrospecto positivo, o Galo também leva vantagem no número de gols marcados em Caxias do Sul. Em 15 partidas, balançou as redes 19 vezes, média superior a um gol por jogo, e sofreu apenas 13 gols.

Atlético x juventude no Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Histórico na Copa do Brasil

Atlético e Juventude se enfrentaram pela Copa do Brasil apenas antes da atual edição. O duelo aconteceu nas quartas de final de 2016 e terminou com total equilíbrio no tempo regulamentar.

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Na partida de ida, disputada em Belo Horizonte, o Atlético venceu por 1 a 0. No jogo de volta, no Alfredo Jaconi, o Juventude devolveu o placar de 1 a 0, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.

Nas penalidades, o Galo levou a melhor, venceu por 4 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal da competição.

Atlético x Juventude Copa do Brasil 2026

Juventude e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Não há vantagem pelo saldo de gols na Copa do Brasil.

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