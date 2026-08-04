Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Retrospecto na casa do Juventude anima o Atlético em busca da classificação

Galo tem bons números quando atua no mando da equipe jaconera

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Atlético x juventude no Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x juventude no Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e terá a difícil missão de vencer o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar do desafio, o retrospecto do Galo atuando na casa da equipe gaúcha é positivo, fator que aumenta a confiança alvinegra para o confronto decisivo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético vai em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e terá a difícil missão de vencer o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar do desafio, o retrospecto do Galo atuando na casa da equipe gaúcha é positivo, fator que aumenta a confiança alvinegra para o confronto decisivo.

Ao longo da história, considerando todas as competições, o Atlético disputou 15 partidas como visitante diante do Juventude. O desempenho é favorável ao clube mineiro, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 55,6%.

continua após a publicidade

Além do retrospecto positivo, o Galo também leva vantagem no número de gols marcados em Caxias do Sul. Em 15 partidas, balançou as redes 19 vezes, média superior a um gol por jogo, e sofreu apenas 13 gols.

Atlético x juventude no Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x juventude no Jaconi (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Histórico na Copa do Brasil

Atlético e Juventude se enfrentaram pela Copa do Brasil apenas antes da atual edição. O duelo aconteceu nas quartas de final de 2016 e terminou com total equilíbrio no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

Na partida de ida, disputada em Belo Horizonte, o Atlético venceu por 1 a 0. No jogo de volta, no Alfredo Jaconi, o Juventude devolveu o placar de 1 a 0, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.

Nas penalidades, o Galo levou a melhor, venceu por 4 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal da competição.

Atlético x Juventude Copa do Brasil 2026

Juventude e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Não há vantagem pelo saldo de gols na Copa do Brasil.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Juventude x Atlético (Foto: Arte / Lance!)

Onde Assistir

Juventude x Atlético-MG: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil

Há 11 horas
Jogadores treinamento Atlético (Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Retorno: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Juventude

Há 12 horas
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Há 18 horas
Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x Juventude

Há 1 dia
Lodi em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Em nota, Atlético-MG reclama de arbitragem da Copa do Brasil

Há 1 dia
Cuello em Atlético x Juventude (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

Atlético Mineiro

Análise: Atlético esbarra em dificuldades antigas e dá um passo atrás na evolução

Há 2 dias
Mais LANCE!
Victor Hugo em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Victor Hugo lamenta empate, mas banca elenco do Atlético: 'Muito qualificado'

Domínguez em Atlético x Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez aponta o que faltou para o Atlético e diz: 'Não foi nossa melhor versão'

Elenco do Atlético-MG em campo contra o Juventude pela Copa do Brasil de 2026

Torcedores apontam culpado por empate em Atlético-MG x Juventude

Lyanco em Atlético x Juventude na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Juventude

Disputa em Atético x Juventude (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Atlético faz jogo apagado e fica no empate com o Juventude na Copa do Brasil

Atlético x Juventude arena mrv (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético está escalado para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil

Lucas Fernandes Caio Paulista Atlético-MG Juventude

Atlético-MG x Juventude na Copa do Brasil: retrospecto e estatísticas

Atlético x Juventude (reprodução)

Análise: Atlético não pode subestimar o embalado Juventude

Troféu Copa Sul-Americana.

Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes

Atlético x Juventude (Arte: Lance!)

Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil

Natanael e Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)

As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Juventude

Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Juventude (reprodução Instagram)

Como chega o Juventude, adversário do Atlético na Copa do Brasil?