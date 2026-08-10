Botafogo vira a chave para início do mata-mata da Sul-Americana
Glorioso teve melhor campanha da primeira fase e é um dos favoritos ao título
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O Botafogo vira a chave após o empate com o Fluminense pelo Brasileirão e passa a focar na Copa Sul-Americana, onde tem chances reais de título mesmo em uma temporada abaixo do esperado. O Glorioso encara o Cienciano, do Peru, na quinta-feira (13), na altitude de 3.400 metros de Cusco.
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A equipe comandada por Franclim Carvalho volta para a competição ostentando o posto de melhor campanha da primeira fase, tendo o direito de decidir todas as fases do mata-mata no Nilton Santos. A altitude, no entanto, é uma preocupação para o primeiro compromisso eliminatório.
Comissão técnica e diretoria optaram por viagem às vésperas do jogo para Lima, capital do país, e subida para Cusco horas antes do apito inicial. A intenção é reduzir os efeitos. Como será uma viagem casada, logo após a partida a delegação descerá para Lima e, no dia seguinte, seguirá para Salvador, onde irá enfrentar o Vitória, no domingo (16).
O jogo de volta contra o Cienciano, no Nilton Santos, será no dia 20, também quinta-feira. Quem avançar do confronto irá enfrentar Tigre, da Argentina, ou Montevideo City Torque, do Uruguai.
Botafogo com novas caras na competição
Na última semana, tendo em vista as chegadas dos reforços e algumas saídas, o Botafogo efetuou cinco alterações na lista de inscritos junto a Conmebol. Ficam à disposição de Franclim Carvalho os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira. A ideia é inscrever Paulinho, lateral-esquerdo, em uma eventual quartas de final.
Em sua campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Glorioso avançou na primeira colocação geral como líder do Grupo E, tendo somado 16 pontos. A chave ainda tinha Caracas-VEN, classificado em segundo, Racing-ARG e Independiente Petrolero-BOL.
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