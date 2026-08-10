Botafogo vira a chave para início do mata-mata da Sul-Americana Glorioso teve melhor campanha da primeira fase e é um dos favoritos ao título

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O Botafogo vira a chave após o empate com o Fluminense pelo Brasileirão e passa a focar na Copa Sul-Americana, onde tem chances reais de título mesmo em uma temporada abaixo do esperado. O Glorioso encara o Cienciano, do Peru, na quinta-feira (13), na altitude de 3.400 metros de Cusco.

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A equipe comandada por Franclim Carvalho volta para a competição ostentando o posto de melhor campanha da primeira fase, tendo o direito de decidir todas as fases do mata-mata no Nilton Santos. A altitude, no entanto, é uma preocupação para o primeiro compromisso eliminatório.

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Comissão técnica e diretoria optaram por viagem às vésperas do jogo para Lima, capital do país, e subida para Cusco horas antes do apito inicial. A intenção é reduzir os efeitos. Como será uma viagem casada, logo após a partida a delegação descerá para Lima e, no dia seguinte, seguirá para Salvador, onde irá enfrentar o Vitória, no domingo (16).

O jogo de volta contra o Cienciano, no Nilton Santos, será no dia 20, também quinta-feira. Quem avançar do confronto irá enfrentar Tigre, da Argentina, ou Montevideo City Torque, do Uruguai.

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Botafogo com novas caras na competição

Na última semana, tendo em vista as chegadas dos reforços e algumas saídas, o Botafogo efetuou cinco alterações na lista de inscritos junto a Conmebol. Ficam à disposição de Franclim Carvalho os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira. A ideia é inscrever Paulinho, lateral-esquerdo, em uma eventual quartas de final.

Em sua campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Glorioso avançou na primeira colocação geral como líder do Grupo E, tendo somado 16 pontos. A chave ainda tinha Caracas-VEN, classificado em segundo, Racing-ARG e Independiente Petrolero-BOL.

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