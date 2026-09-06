Luciano supera marca de Rogério Ceni no São Paulo

O gol marcado por Luciano na vitória sobre o Atlético-MG não serviu apenas para abrir o caminho para a vitória do São Paulo. O atacante alcançou uma marca importante na história do clube e se isolou como o segundo jogador que mais abriu o placar pelo Tricolor no século 21.

Com o gol deste sábado, Luciano chegou a 45 partidas em que marcou o primeiro gol do São Paulo, ultrapassando Rogério Ceni, que aparece com 44. À frente do atacante está apenas Luís Fabiano, líder do ranking com 74. Calleri, por sua vez, aparece na quarta colocação, com 36. O levantamento é do "Anotações Tricolores".

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Luciano comemorando gol (Foto: Divulgação/São Paulo)

Quem mais abriu o placar para o São Paulo no século 21:

Luís Fabiano, 74

Luciano, 45

Rogério Ceni, 44

Calleri, 36

O atacante também aparece em outras marcas relevantes do clube. Luciano é um dos cinco jogadores do São Paulo na história a marcar contra todos os adversários do G12, além de ocupar a 9ª posição entre os maiores artilheiros do clube em clássicos nacionais.

Ele também é o 11º jogador que mais marcou gols que deram a vitória ao São Paulo, o 8º que mais abriu o placar na história do clube e o 4º maior artilheiro tricolor em jogos eliminatórios.

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Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação dominante do Tricolor, Luciano e Iago marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o time de Dorival Júnior ganhou um pouco mais de tranquilidade na tabela. O São Paulo subiu para a 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Atlético-MG permanece em 8º, com 36. O Galo estava invicto havia 14 jogos.