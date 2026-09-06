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Vasco pode levar time alternativo para partida contra o Independiente Santa Fe

Cruz-Maltino viaja neste domingo para a Colômbia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 04:20
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Jogadores do Vasco e comissão celebram classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana
Jogadores do Vasco e comissão celebram classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco viaja neste domingo (6) para a Colômbia, onde enfrenta o Independiente Santa Fe na terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Diante da sequência de partidas e da necessidade de reagir no Campeonato Brasileiro, o clube avalia a possibilidade de não levar alguns dos principais jogadores do elenco para Bogotá.

➡️ Pedro Emanuel aponta falta de efetividade do Vasco na derrota para o Fluminense

A ideia é preservar parte do time para o confronto contra o Grêmio, no próximo fim de semana, pelo Brasileirão. O Vasco ainda está vivo nas três competições que disputa na temporada, mas vive situação delicada no campeonato nacional e busca deixar a zona de rebaixamento com urgência.

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Além do desgaste natural da viagem, a comissão técnica terá que considerar as condições do duelo na Colômbia. O trajeto até Bogotá dura aproximadamente seis horas e meia, e o Estádio El Campín está localizado a cerca de 2.640 metros acima do nível do mar. O fator altitude aumenta o desgaste físico dos atletas.

Apesar da possibilidade de poupar jogadores, o Vasco não pretende abrir mão da Copa Sul-Americana. A intenção é montar uma equipe competitiva, mas também preservar atletas considerados fundamentais para a sequência da temporada.

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Após a derrota para o Fluminense, o técnico Pedro Emanuel falou sobre o planejamento para o confronto na Colômbia e destacou a necessidade de equilibrar competitividade e frescor físico.

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- Vamos avaliar bem para apresentar primeiro uma equipe competitiva e fresca para poder fazer seis horas e meia para lá, seis horas e meia para cá de voos, jogar em altitude e ter capacidade de disputar a eliminatória. É isso que nós vamos nos preocupar amanhã.

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em entrevista coletiva
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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O treinador também reforçou que, neste momento, o Brasileirão é a principal preocupação da equipe, principalmente pela necessidade de sair da parte de baixo da tabela.

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- Naturalmente, o nosso foco neste momento é o Brasileirão, é o campeonato. Amanhã vamos sentar com a equipe técnica. Hoje já estou a ter algumas ideias em relação àquilo que eu pretendo, mas não vou fugir a essa questão, porque o próximo jogo com o Grêmio é extremamente importante para nós.

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