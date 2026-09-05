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Pedro Emanuel aponta falta de efetividade do Vasco na derrota para o Fluminense

Cruz-Maltino não aproveitou volume de jogo e perdeu no Maracanã

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 23:51
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Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em entrevista coletiva
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Não faltou vontade ao Vasco, mas sim pontaria para superar o Fluminense na noite deste sábado (5), pelo Brasileirão. Após a derrota por 1 a 0 no clássico, o técnico Pedro Emanuel, em entrevista coletiva, o português falou da preparação para o duelo e destacou a atuação na primeira etapa como ponto alto do compromisso no Maracanã.

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— Nós preparamos esse jogo porque sabíamos que seria extremamente importante, além de ser um clássico, pois jogaríamos com uma equipe que está no top 4 do campeonato e uma das mais concretizadoras, mas uma que sofre quase sempre. A forma como preparamos foi aquilo que saiu na primeira parte: grande intensidade, grande procura da bola, muitas recuperações no meio-campo ofensivo… — iniciou Pedro Emanuel.

— Faltou, de fato, efetividade. Eu compreendo, pois foi a primeira vez que este ataque jogou junto e ainda precisa se conhecer. Não temos tempo para treinar, mas sim para jogar, e tem de ser através do jogo. No primeiro tempo, faltou ser agudo — completou o técnico do Vasco.

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A falta de tempo para trabalhar no CT Moacyr Barbosa foi tópico importante na entrevista coletiva do português. O treinador do Gigante da Colina, no entanto, optou por não usar o argumento de muleta e destacou como a parte física do time esteve em alta no Maracanã.

Pedro Emanuel é o técnico do Vasco
Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

— Se me perguntasse aquilo que seria o ideal, acho que se tivéssemos um dia mais para podermos recuperar, nos daria também um outro tipo de capacidade. Mas isso não é desculpa, porque hoje pareceu que nós tivemos uma semana para recuperar. Foi tão intenso, e entramos de uma forma tão forte e tão determinada, que não me pareceu nada disso — destacou.

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Com resultado, o Fluminense chega a 45 pontos e passa o Bahia na classificação, ficando na quarta colocação. Já o Vasco segue no Z-4 com apenas 25 pontos conquistados.

*Matéria em atualização

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