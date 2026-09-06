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Mesmo com derrota, Vasco pode deixar o Z-4 neste domingo; entenda

Cruz-Maltino precisa de uma combinação de resultados para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 07:46
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Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco perdeu para o Fluminense por 1 a 0 na noite deste sábado (5), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem somar pontos no clássico, porém, o Cruz-Maltino ainda pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Atualmente com 25 pontos, o Vasco ocupa a 17ª colocação e precisa contar com uma combinação de resultados nos jogos deste domingo (6) para deixar o Z-4.

O primeiro resultado necessário acontece no confronto entre Coritiba e Mirassol, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira. O Mirassol é o primeiro time fora da zona e, para ser ultrapassado pelo Vasco, precisa ser derrotado pelo Coritiba por pelo menos dois gols de diferença. Isso porque as duas equipes têm a mesma pontuação, mas o Vasco leva desvantagem no saldo de gols.

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Fluminense x Vasco no Maracanã pelo Brasileirão
Partida realizada entre Fluminense x Vasco, valida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A, realizada no estadio do Maracana, Rio de Janeiro, no dia 05/09/2026.(Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Além disso, o Cruz-Maltino precisa secar outros dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento.

Às 16h, o Internacional precisa perder para o Santos, no Beira-Rio. No mesmo horário, o Remo não pode vencer o Flamengo, em Belém. Os dois resultados são necessários para que o Vasco consiga avançar na tabela e sair da zona de rebaixamento.

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