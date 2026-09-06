Dupla do Palmeiras mira convocação de Ancelotti para a Seleção

Carlo Ancelotti estará no Nilton Santos neste domingo (6) para acompanhar o duelo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico da Seleção Brasileira está na fase final de observação antes de definir a lista de convocados para a Data Fifa de setembro, a primeira após a Copa do Mundo de 2026.

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Apesar de ter alcançado um recorde histórico na última edição do Mundial, com sete jogadores convocados por seleções sul-americanas, o Palmeiras não teve nenhum representante na Seleção Brasileira. No início do ciclo sob o comando de Ancelotti, dois nomes do atual elenco aparecem entre os candidatos às 26 vagas para os amistosos contra Austrália e Índia.

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Andreas Pereira e a lacuna no meio de campo

Andreas Pereira aparece como principal candidato à convocação. O meio-campista já foi chamado pela atual comissão técnica e conseguiu manter uma sequência de jogos em 2026 sem sofrer lesões. No Brasileirão, lidera a lista de assistências, com dez em 24 partidas disputadas.

O jogador do Palmeiras se destaca justamente em uma das posições mais carentes da Seleção Brasileira. Em um setor que perdeu Neymar e ainda busca alternativas para nomes em baixa técnica, como Danilo, Andreas Pereira pode receber uma nova oportunidade com a Amarelinha. Contra ele pesa a idade: chegaria à próxima Copa do Mundo aos 34 anos.

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Entre os principais motivos que levaram Andreas Pereira a retornar ao futebol brasileiro está a possibilidade de voltar à Seleção e, com um ciclo completo, disputar uma Copa do Mundo. O meio-campista sofreu com problemas físicos na reta final do ciclo anterior e viu nomes como Danilo Santos e Éderson ganharem espaço na disputa por uma vaga.

Andreas Pereira, do Palmeiras, disputa uma vaga na convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Carlos Miguel e a renovação no gol

A posição de goleiro aparece como uma das principais incógnitas do novo ciclo. Alisson foi titular nas últimas três edições da Copa do Mundo, mas inicia a nova etapa sob questionamentos em relação ao momento técnico e à idade. Éderson e Weverton, também veteranos, vivem momentos de oscilação em seus respectivos clubes e podem perder espaço nas próximas convocações.

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Com isso, Carlos Miguel aparece como um dos postulantes a uma das três vagas no setor. Após um início positivo no Palmeiras, quando conquistou a titularidade em disputa com Weverton, o goleiro passou a conviver com altos e baixos, sobretudo nos últimos meses.

Se o período recente de oscilação pode jogar contra Carlos Miguel, a sequência como titular em um dos principais clubes do Brasil pode pesar a favor do goleiro na avaliação da comissão técnica.

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Vitor Roque vê vaga distante

Vitor Roque era outro nome do Palmeiras com potencial para integrar o novo ciclo da Seleção. Aos 21 anos, o atacante chegaria à próxima Copa do Mundo em uma faixa etária favorável, mas enfrenta a concorrência no setor e a queda de rendimento em 2026 como obstáculos na busca por uma convocação.

Entre lesões e períodos de recuperação, Vitor Roque entrou em campo 30 vezes em 2026, mas marcou apenas sete gols, três deles ainda pelo Campeonato Paulista. O atacante ainda não balançou as redes na Copa do Brasil ou na Libertadores e vê a titularidade na equipe de Abel Ferreira ameaçada pela ascensão de Mauricio.

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- O Roque esteve lesionado três, quatro meses. Está a regressar de lesões. Vocês sabem o que foi: defendi o Vitor no ano passado, não houve ninguém que defendesse mais do que eu. Só quero que tenha alegria de treinar, que sorria para o sol. E nesse momento a linguagem corporal dele não é a melhor. Jogador é técnico, tático, físico e mental - comentou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva recente.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Assim como o companheiro Andreas Pereira, Vitor Roque já foi testado por Ancelotti. O atacante participou dos amistosos contra Senegal e Tunísia, na Data Fifa de novembro de 2025, mas não retornou desde então.

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O anúncio da primeira lista de Carlo Ancelotti após o fracasso na Copa do Mundo, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega ainda nas oitavas de final, acontece no dia 9 de setembro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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