Céu e inferno: Botafogo e Palmeiras duelam em realidades opostas

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), no Nilton Santos, em duelo importante válido pela 26ª rodada do Brasileirão. As equipes chegam em momentos distintos na competição, trazendo relevância tanto na briga pelo título quanto na parte inferior da classificação.

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Mandante da partida, o Alvinegro vê urgência por um bom resultado. A partida diante do clube paulista encerrará a sequência contra os três primeiros da tabela, e a equipe perdeu para Athletico-PR (3 a 2) e Flamengo (3 a 0).

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Para o interino Rodrigo Bellão, o jogo entre Botafogo e Palmeiras será a chance de se firmar no comando e deixar para trás a dúvida da diretoria do clube. Em caso de novo revés, a tendência é por buscas no mercado por um treinador mais experiente.

O Botafogo chega para o compromisso ocupando a 12ª colocação, com 30 pontos somados e em queda livre na temporada. Apesar disso, ainda há esperança por objetivos maiores no ano.

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— Não pode ser uma preocupação, não. A gente está preocupado com os pontos que a gente perdeu e sabe que ainda pode lutar pela vaga na Libertadores. Sabemos que, cada vez que a gente não consegue somar, fica mais distante. Tenho certeza de que, nos próximos jogos, vamos somar pontos e ficar mais tranquilos — disse Marçal, após a derrota para o Flamengo.

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Palmeiras na ponta

Do outro lado, o Palmeiras chega ao confronto na liderança, mas com uma vantagem menor em relação às rodadas anteriores. Com 52 pontos, a equipe de Abel Ferreira tem um ponto a mais que o Flamengo, segundo colocado, e ainda terá um confronto direto com o rival neste segundo turno, em São Paulo.

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Apesar do retorno de nomes como Piquerez e Jhon Arias, que permaneceram no banco de reservas na classificação sobre o Santos, no meio de semana, a principal novidade está na área técnica.

Abel Ferreira conseguiu um efeito suspensivo, concedido na tarde do último sábado pelo STJD, e estará à disposição para comandar a equipe diante do Botafogo. A medida é válida até o novo julgamento pelo Pleno, ainda sem data estipulada.

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Para seguir na liderança sem depender de uma combinação de resultados, o Palmeiras aposta no retrospecto como visitante para deixar o Rio de Janeiro com os três pontos. Em 13 partidas disputadas fora de casa até o momento, a equipe soma sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com 24 gols marcados e 12 sofridos.

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O Palmeiras segue vivo nas três principais competições do calendário. Mesmo diante da maratona de jogos, Abel Ferreira indicou que não pretende priorizar nenhuma delas e vai apostar todas as fichas na busca pela tríplice coroa.

— Estamos em todas, não vamos abdicar de nenhuma. Vamos arriscar tudo o que temos para arriscar. O maior risco que fiz foi atravessar o Atlântico sem saber o que iria me apanhar aqui. As coisas acontecem quando tu trabalhas mais que os outros - detalhou Abel Ferreira.

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