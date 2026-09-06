Análise: Atlético 'se perde' em dois minutos e quebra sequência positiva

O Atlético viu chegar ao fim sua sequência de 14 partidas sem derrota. O Galo foi superado por 2 a 0 pelo São Paulo e teve a invencibilidade interrompida no Campeonato Brasileiro. Os dois gols do Tricolor saíram em um intervalo de apenas dois minutos. O alvinegro sofreu um verdadeiro apagão na partida e foi castigado justamente nesse curto período, que acabou sendo determinante para o resultado negativo no Morumbis.

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Atlético se comportou de maneira defensiva e mostrou comprometimento com a marcação. Na maior parte do tempo, a equipe se posicionou atrás da linha do meio-campo, esperando o São Paulo e tentando fechar os espaços.

continua após a publicidade

No entanto, o Galo não apresentou uma marcação tão encaixada quanto vinha demonstrando nas últimas partidas. A equipe deu espaços pelos lados do campo e também na entrada da área, permitindo que os jogadores do São Paulo encontrassem caminhos para penetrar na defesa e criar oportunidades.

Em um desses espaços concedidos pelas laterais, o Atlético sofreu um gol após uma jogada construída pelo lado do campo e um cruzamento para a área. Porém, havia impedimento na origem da jogada, e o gol acabou sendo anulado.

continua após a publicidade

Com a bola, o Atlético buscava as transições rápidas, uma das principais armas da equipe e que costuma ser bastante perigosa. Porém, o Galo teve dificuldades para executar os contra-ataques com a velocidade habitual. Além disso, a equipe não conseguia manter a posse por muito tempo e rapidamente devolvia a bola ao controle tricolor.

O Atlético também encontrou dificuldades para aproximar os jogadores do meio-campo e do ataque, o que prejudicou a criação de jogadas. Com pouca presença ofensiva e dificuldade para sair da pressão do São Paulo, o Galo só conseguiu finalizar pela primeira vez aos 42 minutos.

continua após a publicidade

Alexsander em São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Segundo tempo

Na segunda etapa, o técnico Eduardo Domínguez fez algumas mudanças e colocou Fred principalmente no meio-campo, buscando dar mais equilíbrio à equipe e fazer com que o Atlético conseguisse jogar mais, em vez de apenas se defender.

A estratégia de Domínguez fez o Atlético melhorar na partida. O Galo passou a ter mais posse de bola, conseguiu trocar mais passes e também encontrou espaços para criar e chegar ao ataque. Nos primeiros minutos do segundo tempo, a equipe produziu mais ofensivamente do que em toda a primeira etapa.

continua após a publicidade

No entanto, com o passar do tempo, o Atlético voltou a se recuar bastante e permitiu que o São Paulo avançasse suas linhas. O adversário passou a ocupar o campo ofensivo e novamente obrigou o Galo a adotar uma postura mais defensiva.

A equipe não conseguiu manter a marcação encaixada e, aos 22 minutos, sofreu o primeiro gol. Após um chute cruzado, Luciano apareceu livre dentro da área. A defesa atleticana não conseguiu chegar a tempo para bloquear a finalização, e o São Paulo abriu o placar.

continua após a publicidade

O Atlético voltou a cometer um erro de concentração logo depois de sofrer o gol e acabou sendo castigado novamente. Menos de dois minutos depois, em um cruzamento pelo alto, fundamento que tem sido um problema para o Galo, o São Paulo marcou o segundo e praticamente encaminhou a vitória.

O Atlético ainda tentou buscar uma reação, mas não encontrou força nem organização ofensiva para pressionar o adversário e criar oportunidades claras. A equipe passou a atacar de maneira desorganizada e teve dificuldades para encontrar espaços na defesa tricolor.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Galo perdeu a invencibilidade de 14 partidas em uma atuação na qual não conseguiu explorar justamente os aspectos que vinham sendo seus principais pontos fortes. O Atlético teve dificuldades para manter a organização defensiva, não conseguiu executar transições ofensivas com eficiência e voltou a sofrer com bolas alçadas na área.

Foi uma partida em que o Galo esteve abaixo do nível apresentado nas últimas semanas e não conseguiu repetir a consistência defensiva e a eficiência nas transições que sustentaram a sequência positiva. Assim, o Atlético acabou derrotado pelo São Paulo e viu chegar ao fim sua invencibilidade na temporada.

continua após a publicidade

Jogadores de Galo e São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.