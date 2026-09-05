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Wallace Yan, ex-Flamengo, viraliza em estreia no Bragantino: 'Misericórdia'

Jogador chegou ao clube nesta janela

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 20:19
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Wallace Yan com a camisa do RedBull Bragantino
Wallace Yan fez sua estreia contra o Bahia (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Após deixar o Flamengo na última semana rumo ao Red Bull Bragantino, o atacante Wallace Yan estreou por seu novo clube neste sábado (5) e gerou repercussão nas redes sociais. Apesar da derrota da equipe mandante no Brasileirão, o atleta atuou por 82 minutos e deu a assistência para um dos dois gols do Massa Bruta sobre o Bahia.

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Após negociações frustradas entre o Rubro-Negro carioca e o clube paulista no início do ano, o jogador foi anunciado oficialmente na última quarta-feira (2) e assinou vínculo até agosto de 2031.

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Veja alguns comentários:

Wallace Yan em dividida com jogador do Bahia
Wallace Yan fez sua estreia pelo RB Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Saiba os detalhes da chegada de Wallace Yan, ex-Flamengo, ao RB Bragantino

Red Bull Bragantino anunciou de forma oficial, nesta quarta-feira (2), a contratação do atacante Wallace Yan, de 21 anos. Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o jogador já realizou exames médicos em Bragança Paulista, cumpriu os trâmites burocráticos e assinou um vínculo de longo prazo com a equipe do interior paulista, válido por cinco temporadas, até 2031.

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Valores e os detalhes da negociação

Apesar de os valores oficiais não terem sido divulgados pelas partes, o Massa Bruta desembolsou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,5 milhões na cotação atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos do atacante.

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Como parte do acordo firmado com o clube carioca, o Bragantino também cedeu em definitivo o jovem Juliano Viana ao Flamengo, integrando a promessa ao elenco do Ninho do Urubu.

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