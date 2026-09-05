Wallace Yan, ex-Flamengo, viraliza em estreia no Bragantino: 'Misericórdia'
Jogador chegou ao clube nesta janela
Após deixar o Flamengo na última semana rumo ao Red Bull Bragantino, o atacante Wallace Yan estreou por seu novo clube neste sábado (5) e gerou repercussão nas redes sociais. Apesar da derrota da equipe mandante no Brasileirão, o atleta atuou por 82 minutos e deu a assistência para um dos dois gols do Massa Bruta sobre o Bahia.
➡️Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas
Após negociações frustradas entre o Rubro-Negro carioca e o clube paulista no início do ano, o jogador foi anunciado oficialmente na última quarta-feira (2) e assinou vínculo até agosto de 2031.
Veja alguns comentários:
A assistência do WALLACE YAN no gol do Lucas Barbosa— Central do Braga (@CentralDoBrega) September 5, 2026
MISERICÓRDIA!!!!!!!!!!!
contratamos um craquepic.twitter.com/VKO7hBN5vc
Todo mundo sabe que ele é diferente.— P.csr (@Paulo_CrF10) September 5, 2026
É um CA completo, vai virar top 5 do país em breve.
CARACA— carol terraflanista (@soymievolucion) September 5, 2026
Craque da bola 😂— R4PHA (@flaraphatt) September 5, 2026
todo mundo sabe que o mlk tem potencial, mas é mt dificil concorrer no flamengo ainda mais ele q precisa de maturidade— L (@lccrf21) September 5, 2026
Saiba os detalhes da chegada de Wallace Yan, ex-Flamengo, ao RB Bragantino
O Red Bull Bragantino anunciou de forma oficial, nesta quarta-feira (2), a contratação do atacante Wallace Yan, de 21 anos. Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o jogador já realizou exames médicos em Bragança Paulista, cumpriu os trâmites burocráticos e assinou um vínculo de longo prazo com a equipe do interior paulista, válido por cinco temporadas, até 2031.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Valores e os detalhes da negociação
Apesar de os valores oficiais não terem sido divulgados pelas partes, o Massa Bruta desembolsou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,5 milhões na cotação atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos do atacante.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como parte do acordo firmado com o clube carioca, o Bragantino também cedeu em definitivo o jovem Juliano Viana ao Flamengo, integrando a promessa ao elenco do Ninho do Urubu.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Corinthians
Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do CascãoHá 6 horas
Fora de Campo
Carlos Alberto Parreira recebe alta após quase 3 meses internadoHá 9 horas
Fora de Campo
Do futsal de base ao Brasileirão: projeto que nasceu para afastar jovens da violência completa 25 anosHá 10 horas
Fora de Campo
Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'Há 23 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à vitória do Monaco, de Filipe Luís, sobre o PSGHá 1 dia
Fora de Campo
Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025Há 1 dia
Mais LANCE!