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Dupla do Palmeiras é convocada para Seleção Brasileira sub-17

Eduardo Conceição e João França disputarão o Torneio da Amizade UEFA, na Suíça

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
04/09/2026 18:50
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Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras
Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras (Foto: Reprodução)

O Palmeiras terá dois representantes na Seleção Brasileira sub-17 no Torneio da Amizade UEFA, na Suíça. O meia Eduardo Conceição e o atacante João França foram convocados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci nesta sexta-feira (4).

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A competição será o último teste da Seleção antes da Copa do Mundo da categoria. Além do Brasil, participam Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul.

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O Brasil estreia no torneio em 24 de setembro, contra o Canadá, no Colovray Sports Centre, em Nyon. Depois, enfrenta a Espanha, no dia 27, e encerra sua participação diante da Costa do Marfim, em 30 de setembro.

O torneio servirá como preparação final da equipe brasileira para o Mundial sub-17 e também para que Carlos Eduardo Patetuci defina a lista de convocados para a competição. A tendência é que os dois jogadores do Palmeiras estejam entre os selecionados para o Mundial.

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Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17

Goleiros

  • Arthur Sehn - Athletico-PR
  • Arthur do Vale - Santos

Zagueiros

  • Breno Sales - Vasco da Gama
  • David Brendo - Grêmio
  • Murilo Camargo - Athletico-PR
  • Talles Beni - Red Bull Bragantino

Laterais

  • Marcos Pesseti - Athletico-PR
  • Samuel Almeida - Atlético-MG
  • Arthur Monteiro - Athletico-PR
  • Richard Wendel - Fluminense

Meias

  • Arthur Gomide - Atlético-MG
  • Eduardo Conceição - Palmeiras
  • Eduardo Pape - Cruzeiro
  • Gabriel Justen - Fluminense
  • Leonardo Cerci - Athletico-PR
  • Lucca Caramico - Corinthians

Atacantes

  • Bryan Lima - Athletico-PR
  • João França - Palmeiras
  • João Vitor - Flamengo
  • Kauê Furquim - Bahia
  • Lucas Emanuel - Botafogo
  • Rodrigo Junior - Vasco da Gama
Técnico da Seleção Brasileira sub-17
Carlos Eduardo Patetuci, técnico da Seleção Brasileira sub-17, convocou dois jogadores do Palmeiras para o Torneio da Amizade UEFA, na Suíça (Foto: Créditos: Nelson Terme / CBF)<br><br>

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