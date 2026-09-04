Dupla do Palmeiras é convocada para Seleção Brasileira sub-17
Eduardo Conceição e João França disputarão o Torneio da Amizade UEFA, na Suíça
O Palmeiras terá dois representantes na Seleção Brasileira sub-17 no Torneio da Amizade UEFA, na Suíça. O meia Eduardo Conceição e o atacante João França foram convocados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci nesta sexta-feira (4).
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A competição será o último teste da Seleção antes da Copa do Mundo da categoria. Além do Brasil, participam Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul.
O Brasil estreia no torneio em 24 de setembro, contra o Canadá, no Colovray Sports Centre, em Nyon. Depois, enfrenta a Espanha, no dia 27, e encerra sua participação diante da Costa do Marfim, em 30 de setembro.
O torneio servirá como preparação final da equipe brasileira para o Mundial sub-17 e também para que Carlos Eduardo Patetuci defina a lista de convocados para a competição. A tendência é que os dois jogadores do Palmeiras estejam entre os selecionados para o Mundial.
Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17
Goleiros
- Arthur Sehn - Athletico-PR
- Arthur do Vale - Santos
Zagueiros
- Breno Sales - Vasco da Gama
- David Brendo - Grêmio
- Murilo Camargo - Athletico-PR
- Talles Beni - Red Bull Bragantino
Laterais
- Marcos Pesseti - Athletico-PR
- Samuel Almeida - Atlético-MG
- Arthur Monteiro - Athletico-PR
- Richard Wendel - Fluminense
Meias
- Arthur Gomide - Atlético-MG
- Eduardo Conceição - Palmeiras
- Eduardo Pape - Cruzeiro
- Gabriel Justen - Fluminense
- Leonardo Cerci - Athletico-PR
- Lucca Caramico - Corinthians
Atacantes
- Bryan Lima - Athletico-PR
- João França - Palmeiras
- João Vitor - Flamengo
- Kauê Furquim - Bahia
- Lucas Emanuel - Botafogo
- Rodrigo Junior - Vasco da Gama
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