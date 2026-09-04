Dupla do Palmeiras é convocada para Seleção Brasileira sub-17

O Palmeiras terá dois representantes na Seleção Brasileira sub-17 no Torneio da Amizade UEFA, na Suíça. O meia Eduardo Conceição e o atacante João França foram convocados pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci nesta sexta-feira (4).

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A competição será o último teste da Seleção antes da Copa do Mundo da categoria. Além do Brasil, participam Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul.

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O Brasil estreia no torneio em 24 de setembro, contra o Canadá, no Colovray Sports Centre, em Nyon. Depois, enfrenta a Espanha, no dia 27, e encerra sua participação diante da Costa do Marfim, em 30 de setembro.

O torneio servirá como preparação final da equipe brasileira para o Mundial sub-17 e também para que Carlos Eduardo Patetuci defina a lista de convocados para a competição. A tendência é que os dois jogadores do Palmeiras estejam entre os selecionados para o Mundial.

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Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17

Goleiros

Arthur Sehn - Athletico-PR

Arthur do Vale - Santos

Zagueiros

Breno Sales - Vasco da Gama

David Brendo - Grêmio

Murilo Camargo - Athletico-PR

Talles Beni - Red Bull Bragantino

Laterais

Marcos Pesseti - Athletico-PR

Samuel Almeida - Atlético-MG

Arthur Monteiro - Athletico-PR

Richard Wendel - Fluminense

Meias

Arthur Gomide - Atlético-MG

Eduardo Conceição - Palmeiras

Eduardo Pape - Cruzeiro

Gabriel Justen - Fluminense

Leonardo Cerci - Athletico-PR

Lucca Caramico - Corinthians

Atacantes

Bryan Lima - Athletico-PR

João França - Palmeiras

João Vitor - Flamengo

Kauê Furquim - Bahia

Lucas Emanuel - Botafogo

Rodrigo Junior - Vasco da Gama

Carlos Eduardo Patetuci, técnico da Seleção Brasileira sub-17, convocou dois jogadores do Palmeiras para o Torneio da Amizade UEFA, na Suíça (Foto: Créditos: Nelson Terme / CBF)<br><br>

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