Entenda o que é 'DOGSO' e os critérios para expulsar jogador do Remo Siglas são usadas de forma recorrente pela arbitragem e podem determinar a aplicação de um cartão vermelho

No vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a expulsão de Marllon, do Remo, contra o Santos, pela Copa do Brasil, a arbitragem de vídeo utilizou duas expressões 'incomuns' para descrever o lance ao árbitro de campo, Anderson Daronco. As siglas dizem respeito a regras que podem determinar a expulsão de um atleta em uma partida.

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No lance envolvendo Marllon, o defensor remista agarra o jogador do Santos pelo ombro, fato fundamental para a análise de Daronco no momento em que decide expulsar o jogador. No campo, o árbitro marcou falta e aplicou cartão amarelo ao zagueiro do Remo. Na cabine do VAR, comandada por Marco Aurelio Augusto, o árbitro recomenda a revisão por um "possível DOGSO" e diz que está

"analisando a APP".

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Após checar o "DOGSO" e confirmar que o "APP está limpo", como disse Daronco na comunicação com a cabine do VAR, o árbitro retira o cartão amarelo de Marllon, substituindo-o pelo vermelho, que tirou o atleta da partida.

A primeira delas, "DOGSO", é uma sigla que vem do inglês "Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity", ou "impedir uma oportunidade óbvia de gol" na tradução para o português. Para definir se há uma tentativa de impedir o gol, o que é punido com um cartão vermelho, são levados em consideração quatro pontos na análise: distância para o gol, direção do atacante em relação ao gol, se o atleta tem controle da posse de bola e se há outros defensores rivais capazes de interferir na jogada.

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No Brasil, o "DOGSO" também é chamado de "quatro Ds", que são direção, distância, domínio e defensor. Para definir se o cartão vermelho será aplicado, todos os quatro critérios acima devem ser cumpridos a favor do atacante que sofre a falta. Se algum deles estiver contra o jogador que está atacando, ou seja, se um deles não for cumprido, a punição é feita com o cartão amarelo.

Já a silga "APP" significa "Attacking Possession Phase", ou "fase de posse de ataque". A expressão fala sobre o período em que a equipe atacante mantém a posse da bola imediatamente antes de um lance crucial, como um gol, um pênalti ou um cartão vermelho direto. A situação de jogo precisa ser analisada dentro de um "DOGSO".

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Expulsão do jogador do Remo

No caso do duelo de Remo e Santos, Daronco entendeu que Caballero tinha os "quatro Ds" ao seu favor e que não havia impedimentos claros para que o jogador do Peixe não fizesse o gol. Por isso, após analisar as imagens do VAR, o juiz explicou sua interpretação.

- Volto com a decisão de cartão vermelho. Ele está impedindo [a passagem]. Não é uma falta [no começo do lance], mas a partir do momento se torna falta, pois impede a passagem. Anteriormente, os dois jogadores estavam disputando espaço, braço com braço - diz Daronco na comunicação.

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A expulsão gerou revolta por parte dos jogadores e da delegação do Remo. O vice--presidente do clube, Glauber Gonçalves, criticou duramente a atuação da equipe de arbitragem e afirmou que o clube foi prejudicado. O executivo citou que o árbitro de vídeo da partida, Marco Aurelio Augusto, foi o mesmo que esteve no jogo entre Vitória e Palmeiras, que também ficou marcado por polêmicas de arbitragem com o VAR.

- O Remo, mais uma vez, foi prejudicado. O VAR não era para ter interferido e chamou o árbitro. Não temos o que falar. O VAR fez o jogo entre Vitória e Palmeiras, e veja o que aconteceu. Mais uma vez prejudica os times das regiões Norte e Nordeste e privilegia os times do eixo. É um absurdo o que aconteceu. Temos que profissionalizar a arbitragem brasileira urgentemente. É só analisar e ver o que aconteceu. O lance prejudicou o time e, consequentemente, tivemos a derrota - declarou.

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Daronco durante partida entre Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão. (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

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