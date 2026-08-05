Áudio do VAR mostra análise de Daronco em expulsão do Remo contra o Santos Comissão de Arbitragem da CBF aprovou a decisão de Daronco ao expulsar Marllon; veja análise

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do árbitro de vídeo da partida entre Remo e Santos. O lance em questão é a expulsão do zagueiro Marllon, do time paraense, que aconteceu ainda no primeiro tempo da partida, quando o jogo estava 0 a 0. O árbitro Anderson Daronco foi chamado à cabine do VAR para analisar uma possível falta para cartão vermelho, confirmada pelo juiz.

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Em uma disputa de bola com Caballero, Marllon agarra o jogador santista pelo ombro, fato fundamental para a análise de Daronco no momento em que decide expulsar. No campo, o árbitro marcou falta e aplixou cartão amarelo no zagueiro do Remo.

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ouco depois, é chamado pelo VAR, comandado por Marco Aurelio Augusto, que recomenda a revisão por um "possível DOGSO". A sigla significa "Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity", ou "impedir uma oportunidade óbvia de gol" na tradução para o português.

Na cabine do VAR, Daronco pede mais de uma imagem para análise, entre elas uma câmera aérea para entender a distância que Marllon e Caballero estavam do gol e se o jogador santista estava dentro das condições avaliadas pelo DOGSO, que são distância, direção, posse da bola e defensores do time rival.

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- Volto com a decisão de cartão vermelho. Ele está impedindo [a passagem]. Não é uma falta [no começo do lance], mas a partir do momento se torna falta, pois impede a passagem. Anteriormente, os dois jogadores estavam disputando espaço, braço com braço - diz Daronco.

Em seguida, o árbitro sai da cabine e retira o cartão amarelo de Marllon, substituindo-o pelo vermelho, que tirou o atleta remista da partida. O jogo estava 0 a 0 e, na segunda etapa, o Santos consegue vencer o duelo por 1 a 0 com gol de Rony, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Daronco apitou Remo x Santos pela Copa do Brasil. (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

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