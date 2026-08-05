Entenda por que Cauly fará São Paulo economizar quantia milionária Meio-campista não conseguirá atingir uma das metas previstas em contrato de empréstimo

Contratado por empréstimo junto ao Bahia, o meia Cauly não entra em campo pelo São Paulo há seis jogos, ou seja, desde o dia 16 de maio. A sua ausência do jogador nas partidas fará o clube paulista economizar 600 mil euros (cerca de R$3,5 milhões, na cotação atual) em bônus contratuais. Isso porque o jogador não pode mais atingir uma das metas estipuladas em seu contrato.

➡️ São Paulo oferece apoio psicológico a Nicolas e não define prazo para retorno do lateral

O contrato do jogador prevê este pagamento caso dispute 40 jogos, com pelo menos 45 minutos em campo, segundo informação divulgada pelo 'ge'. Atualmente, o meio-campista tem 13 partidas com esse tempo, e o time pode entrar em campo, no máximo, mais 25 vezes no decorrer desta temporada, considerando Brasileirão e Sul-Americana.

continua após a publicidade

Por outro lado, outra cláusula ainda pode ser atingida. Esta, inclusive, obrigada o clube a exercer a compra do jogador. Para que isso ocorra, Cauly precisa somar 45 minutos em no mínimo 20 partidas, e o valor é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões).

➡️ São Paulo acerta empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos

Última vez em que Cauly entrou em campo pelo São Paulo

Cauly tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano e, até o momento, disputou 20 jogos e marcou um gol. No entanto. não joga desde a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Desde então, o meia ficou fora de campo por quatro jogos em razão de dores no adutor, mas, ainda que tenha retornado em condições de jogo após a pausa para a Copa do Mundo, Cauly não foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo