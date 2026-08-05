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Entenda por que Cauly fará São Paulo economizar quantia milionária

Meio-campista não conseguirá atingir uma das metas previstas em contrato de empréstimo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
05/08/2026 17:42
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Cauly São Paulo
Cauly em ação pelo São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Contratado por empréstimo junto ao Bahia, o meia Cauly não entra em campo pelo São Paulo há seis jogos, ou seja, desde o dia 16 de maio. A sua ausência do jogador nas partidas fará o clube paulista economizar 600 mil euros (cerca de R$3,5 milhões, na cotação atual) em bônus contratuais. Isso porque o jogador não pode mais atingir uma das metas estipuladas em seu contrato.

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O contrato do jogador prevê este pagamento caso dispute 40 jogos, com pelo menos 45 minutos em campo, segundo informação divulgada pelo 'ge'. Atualmente, o meio-campista tem 13 partidas com esse tempo, e o time pode entrar em campo, no máximo, mais 25 vezes no decorrer desta temporada, considerando Brasileirão e Sul-Americana.

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Por outro lado, outra cláusula ainda pode ser atingida. Esta, inclusive, obrigada o clube a exercer a compra do jogador. Para que isso ocorra, Cauly precisa somar 45 minutos em no mínimo 20 partidas, e o valor é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões).

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Última vez em que Cauly entrou em campo pelo São Paulo

Cauly tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano e, até o momento, disputou 20 jogos e marcou um gol. No entanto. não joga desde a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

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Desde então, o meia ficou fora de campo por quatro jogos em razão de dores no adutor, mas, ainda que tenha retornado em condições de jogo após a pausa para a Copa do Mundo, Cauly não foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior.

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https://www.lance.com.br/sao-paulo/sao-paulo-vence-o-coritiba-e-segue-invicto-no-brasileirao.html
(Foto: Eduardo Somer/Pera Photo Press/Gazeta Press)
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