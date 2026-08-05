Fluminense x Vasco: CBF envia ofício para corrigir cartão do jogo de ida
Entidade retificou o destinatário de um dos cartões amarelos aplicados no clássico
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrigiu a súmula do empate por 0 a 0 entre Fluminense e Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em ofício enviado ao clube, a entidade retificou o destinatário de um dos cartões amarelos aplicados durante a partida: inicialmente registrado para o preparador físico Ricardo Henriques, o cartão passou a constar para o auxiliar técnico Carlos Gruezo.
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A alteração atualiza a relação de advertidos do Fluminense para o confronto de volta, marcado para esta quarta-feira (5), no Maracanã.
Lucho Acosta é o único jogador tricolor pendurado, com dois cartões amarelos acumulados na competição. Outros sete integrantes da delegação aparecem com uma advertência cada. Entre os jogadores, estão Canobbio, Guga, Hércules, Jemmes, Otávio e Castillo. Na comissão técnica, Carlos Gruezo também passa a figurar na lista após a retificação feita pela CBF.
Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols na ida, quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
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Tudo sobre Fluminense x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
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