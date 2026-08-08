Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols em Grêmio x São Paulo: Pavón vira com gol de falta

Duelo foi válido pela 22° rodada do Campeoanto Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 16:57
Atualizado há 16 minutos
Favorite o Lance! no Google
Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro .(Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

Grêmio e São Paulo se enfrentaram, na tarde deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1, com gols de Wallace e Pavón. Veja as jogadas abaixo:

Como foi o jogo entre Grêmio e São Paulo

O primeiro tempo começou com o Grêmio melhor em campo, pressionando principalmente na saída de bola do São Paulo, na qual Dorival Júnior apostou em um sistema com dois zagueiros. Na primeira etapa, foi a chance mais perigosa. Mesmo assim, a arbitragem foi assunto, em um jogo marcado por muitas faltas. Aos 37 minutos, Rafael salvou o São Paulo novamente. Villasanti ganhou de Osório dentro da área e finalizou rasteiro, obrigando o goleiro a fazer a defesa. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre para completar, mas parou em outra grande defesa de Rafael.

continua após a publicidade

Aos 46 minutos, o São Paulo abriu o placar para cima do Grêmio. Luciano chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcos Antônio, que desviou e obrigou Weverton a defender. No rebote, Calleri apareceu com Marcos Antonio para completar. A bola entrou, mas depois de uma análise maior, foi constatado que, na verdade, se tratou de um gol-contra de Gustavo Martins.

A felicidade do torcedor são-paulino não durou muito. Logo na volta do intervalo, em uma cobrança de escanteio, Carlos Vinícius ajeitou de cabeça da segunda trave para o meio da área. Wallace apareceu na frente de Arboleda e cabeceou para o fundo da rede, deixando tudo igual na partida entre Grêmio e São Paulo. Em desvantagem, o Tricolor criou sua primeira oportunidade aos 14 minutos, com Calleri. Aos 25 minutos, Dorival Júnior mexeu duas vezes, com Bobadilla no lugar de Danielzinho e Cauly entrando na vaga de Ferreira, tentando adiantar Calleri e Luciano como uma dupla de ataque, na intenção de trazer Cauly mais por dentro.

continua após a publicidade

Aos 40 minutos, o Grêmio conseguiu virar para cima do São Paulo. Pavón bateu rasteiro, por baixo da barreira, e surpreendeu a defesa do São Paulo. A bola passou pelo meio dos jogadores e Rafael não conseguiu chegar a tempo. Nos minutos finais, o Tricolor de Dorival Júnior chegou a pressionar, mas Weverton salvou.

💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.

Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro .(Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Wallace do Grêmio

Brasileirão Série A

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores de Grêmio x São Paulo

Há 3 minutos
Marcos Antonio lamentando

São Paulo

Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo

Há 18 minutos
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Fora de Campo

Grêmio x São Paulo: PC Oliveira aponta erro de árbitro

Há 20 minutos
Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Há 39 minutos
Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Grêmio x São Paulo choca torcedores: 'Impossível'

Há 1 hora
Dorival Júnior como técnico tricolor

São Paulo

Escalação: São Paulo muda ataque contra o Grêmio

Há 3 horas
Mais LANCE!
São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no Brasileiro

Borges com a camisa do São Paulo apontando para cima

Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderança

Onde assistir Grêmio x São Paulo

Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Domingos Duarte em treino do São Paulo

São Paulo pode ter novidades contra o Grêmio; veja provável escalação

Domingos Duarte em apresentação

Domingos Duarte fala sobre crise do São Paulo e explica como joga

Julio Casares está sendo investigado pelo MP (Foto: Bruno Santos/Folhapress)

Em meio à investigação, Arnaldo Ribeiro faz alerta sobre o São Paulo

domingos duarte em ação

AO VIVO: Assista à apresentação de Domingos Duarte no São Paulo

Matheus Ferreira em treino do São Paulo

Quem é Matheus Ferreira, que está treinando no profissional do São Paulo?

Iago Borduchi em anúncio do São Paulo

São Paulo anuncia lateral-esquerdo Iago

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Calleri assina renovação e fica no São Paulo

Lucas Moura correndo no gramado

São Paulo: Lucas Moura inicia trabalhos no gramado

Caboclo posando em foto pela CBF

Caboclo, ex-CBF, quer disputar presidência do São Paulo

Nicolas Bosshardt em ação pelo São paulo

Defesa de Nicolas, do São Paulo, divulga nova nota sobre acidente