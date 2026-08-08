Botafogo tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação
Glorioso encara o Tricolor no Nilton Santos pela 22ª rodada do Brasileirão
O Botafogo está escalado para o clássico com o Fluminense, neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho manteve a estrutura do meio-campo, mas promoveu mudanças no ataque.
+ Botafogo explica plano estratégico para reestruturação da SAF
A troca no meio-campo, com a suspensão de Huguinho, foi com Álvaro Montoro sendo centralizado para jogar com Danilo e Cristian Medina. As trocas no ataque foram as entradas de Lucas Villalba e do jovem Kauan Toledo. Arthur Cabral segue sendo a refrência.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Fluminense, o técnico Luis Zubeldía, está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Castillo.
📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!
✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 🆚 Fluminense
Brasileirão - 22ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 8 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Luiz Claudio Regazone (Fifa/RJ)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Castillo.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Dê suas notas: Botafogo e Fluminense empatam no Nilton SantosHá 3 minutos
Futebol Nacional
Botafogo e Fluminense empatam em jogo morno no Nilton SantosHá 12 minutos
Fora de Campo
Golaço de Alex Telles em Botafogo x Fluminense viraliza: 'Absurdo'Há 1 hora
Fora de Campo
Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudoHá 1 hora
Botafogo
Botafogo explica plano estratégico para reestruturação da SAFHá 9 horas
Lancepédia
Botafogo 2 x 1 Fluminense no Brasileirão 2006; Zé Roberto decide na IlhaHá 17 horas
Mais LANCE!