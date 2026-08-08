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Botafogo tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação

Glorioso encara o Tricolor no Nilton Santos pela 22ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 20:05
Atualizado há 2 horas
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Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense
Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para o clássico com o Fluminense, neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho manteve a estrutura do meio-campo, mas promoveu mudanças no ataque.

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A troca no meio-campo, com a suspensão de Huguinho, foi com Álvaro Montoro sendo centralizado para jogar com Danilo e Cristian Medina. As trocas no ataque foram as entradas de Lucas Villalba e do jovem Kauan Toledo. Arthur Cabral segue sendo a refrência.

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Com isso, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Fluminense, o técnico Luis Zubeldía, está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Castillo.

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Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense
Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo 🆚 Fluminense
Brasileirão - 22ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 8 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: sportv e Premiere
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Luiz Claudio Regazone (Fifa/RJ)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Danilo, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Kauan Toledo e Arthur Cabral.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Castillo.

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