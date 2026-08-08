Escalação: São Paulo muda ataque contra o Grêmio
Equipes se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília)
O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece neste sábado, dia 8, em Porto Alegre. Sem Artur, que não viajou com a delegação e será preservado, o Tricolor vai a campo com algumas mudanças no ataque.
Com Rafael no gol, a defesa será composta por Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell. Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio foram as escolhas para o meio-campo. No ataque, Luciano, Ferreirinha e Calleri.
Quanto aos desfalques, além de Artur, o São Paulo não terá Lucas Moura e nem Rafael Tolói à disposição. Entre as novidades, todos os reforços contratados nesta janela estão à disposição. O zagueiro Domingos Duarte, o lateral-esquerdo Iago e o volante Newton foram relacionados pela primeira vez. Os dois primeiros estavam dependendo do fim do transfer ban para serem inscritos.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Veja as escalações de Grêmio e São Paulo
O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Ferreirinha, Luciano e Calleri.
Enquanto isso, o Grêmio vai a campo com Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavon, Carlos Vinicius e Cabral.
Onde assistir Grêmio x São Paulo?
Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno das duas equipes à competição após mais de dez dias e terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view. Clique para assistir no Premiere.
Como chegam Grêmio e São Paulo?
O São Paulo teve um longo período de preparação. A equipe não entra em campo pelo Campeonato Brasileiro desde o empate contra o Flamengo, no dia 26 de julho. Desde então, Dorival Júnior teve uma semana cheia de treinamentos para preparar a equipe para a sequência da temporada.
O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Grêmio chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Luís Castro eliminou o Mirassol durante a semana, mas também viveu a frustração da eliminação para o Bolívar na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a situação é delicada. O time está na 17ª colocação da tabela.
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
São Paulo
Grêmio x São Paulo: jogo opõe momentos diferentes no BrasileiroHá 7 horas
Lancepédia
Grêmio 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2007; Borges e Tardelli põem Tricolor Paulista na liderançaHá 8 horas
Onde Assistir
Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 23 horas
São Paulo
São Paulo pode ter novidades contra o Grêmio; veja provável escalaçãoHá 1 dia
São Paulo
Domingos Duarte fala sobre crise do São Paulo e explica como jogaHá 1 dia
Fora de Campo
Em meio à investigação, Arnaldo Ribeiro faz alerta sobre o São PauloHá 1 dia
Mais LANCE!