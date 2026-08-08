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Escalação: São Paulo muda ataque contra o Grêmio

Equipes se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
08/08/2026 14:55
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Dorival Júnior como técnico tricolor
Tricolor enfrentará Grêmio pela 22ª rodada do Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece neste sábado, dia 8, em Porto Alegre. Sem Artur, que não viajou com a delegação e será preservado, o Tricolor vai a campo com algumas mudanças no ataque.

Com Rafael no gol, a defesa será composta por Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell. Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio foram as escolhas para o meio-campo. No ataque, Luciano, Ferreirinha e Calleri.

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Quanto aos desfalques, além de Artur, o São Paulo não terá Lucas Moura e nem Rafael Tolói à disposição. Entre as novidades, todos os reforços contratados nesta janela estão à disposição. O zagueiro Domingos Duarte, o lateral-esquerdo Iago e o volante Newton foram relacionados pela primeira vez. Os dois primeiros estavam dependendo do fim do transfer ban para serem inscritos.

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São Paulo desembarcando em Porto Alegre
São Paulo desembarcou em Porto Alegre (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja as escalações de Grêmio e São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Ferreirinha, Luciano e Calleri.

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Enquanto isso, o Grêmio vai a campo com Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavon, Carlos Vinicius e Cabral.

Onde assistir Grêmio x São Paulo?

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno das duas equipes à competição após mais de dez dias e terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view. Clique para assistir no Premiere.

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Como chegam Grêmio e São Paulo?

O São Paulo teve um longo período de preparação. A equipe não entra em campo pelo Campeonato Brasileiro desde o empate contra o Flamengo, no dia 26 de julho. Desde então, Dorival Júnior teve uma semana cheia de treinamentos para preparar a equipe para a sequência da temporada.

O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Grêmio chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por Luís Castro eliminou o Mirassol durante a semana, mas também viveu a frustração da eliminação para o Bolívar na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a situação é delicada. O time está na 17ª colocação da tabela.

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