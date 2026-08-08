Corinthians tem desfalque de última hora para enfrentar o Bragantino
Volante não viajou para Bragança Paulista após sentir um incômodo na coxa
O Corinthians encerrou, na manhã deste sábado (8), a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, pela rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (9), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
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Para a partida, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque do volante André. O jogador não viajou com a delegação para Bragança Paulista e será ausência diante do Bragantino. Ele sentiu um incômodo na coxa e deve passar por exames para determinar a gravidade do problema. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.
A atividade deste sábado foi realizada no CT Dr. Joaquim Grava. O trabalho começou com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Na sequência, os jogadores fizeram uma ativação na academia e participaram do aquecimento no gramado.
Sob o comando de Fernando Diniz, o elenco realizou um exercício tático de 10 contra 10. A comissão técnica também aproveitou a última atividade antes da partida para trabalhar jogadas de bola parada. Após o treino, a delegação seguiu viagem para Bragança Paulista.
Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Matheus Pereira), Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César (Dieguinho) e Pedro Raul (Gui Negão).
Lista de desfalques do Corinthians:
- Alex Santana: transição após trauma no joelho direito;
- André: incômodo na coxa;
- Hugo Farias: transição de uma lesão no menisco lateral do joelho direito;
- Kayke: lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo;
- Vitinho: lesão no menisco do joelho esquerdo;
- Yuri Alberto: lesão muscular no posterior da coxa direita;
- Zakaria Labyad: lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo;
Corinthians na temporada
O Corinthians soma 42 jogos na temporada de 2026, com 18 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, alcançando 53,2% de aproveitamento. O Timão marcou 47 gols e sofreu 35 até o momento.
A equipe iniciou o ano sob o comando de Dorival Júnior, que esteve à frente do time no começo da temporada antes da chegada de Fernando Diniz.
Calendário do Corinthians
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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