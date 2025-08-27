As quartas de final da Copa do Brasil vão começar! Três dos quatro jogos de ida acontecem na noite desta quarta-feira (27) e prometem fortes emoções, principalmente por conta de dois clássicos: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo. Além deles, Athletico x Corinthians fecha o primeiro dia de duelos. Na quinta-feira (28), é a vez de Bahia x Fluminense.

O primeiro duelo da noite será o clássico mineiro. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Já às 21h30, Vasco e Botafogo duelam em São Januário, no Rio de Janeiro, enquanto Athletico e Corinthians entram em ação na Ligga Arena, em Curitiba.

Atlético-MG x Cruzeiro - 21h30

O Atlético-MG se classificou às quartas após eliminar o Flamengo na fase anterior, nos pênaltis. Em busca do tricampeonato, encara o hexacampeão Cruzeiro, que deixou para trás o CRB (2 a 0 no placar agregado).

Fabrício Bruno e Lyanco em Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Reprodução X)

Vasco x Botafogo - 21h30

O Vasco, campeão em 2011, eliminou o CSA nas oitavas, após vencer por 3 a 1 em São Januário (0 a 0 no Rei Pelé). Já o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino nos dois confrontos (2 a 0 e 1 a 0). O Glorioso vai em busca do seu primeiro título da Copa do Brasil.

Lance do jogo entre Vasco e Botafogo (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

Athletico x Corinthians - 21h30

Assim como o Atlético-MG, o Athletico, campeão em 2019, garantiu classificação para às quartas do torneio após decisão nos pênaltis. A equipe fez 3 a 0 no São Paulo na disputa. Já o Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil, levou a melhor no clássico com o Palmeiras e derrotou o rival por 3 a 0 no placar agregado.

Corinthians vem de vitória contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quinta-feira

Na quinta-feira, Bahia e Fluminense se enfrenta às 19h30 na Arena Fonte Nova. O Tricolor de Aço eliminou o Retrô nas oitavas, enquanto o Tricolor das Laranjeiras deixou para trás o Internacional.

Quando serão os jogos de volta

As partidas de volta serão daqui a duas semanas. Veja os dias e horários.

Quarta-feira (10/09)

Fluminense x Bahia - 19h - Maracanã

Quinta-feira (11/09)

Cruzeiro x Atlético-MG - 19h30 - Mineirão

Botafogo x Vasco - 21h30 - Nilton Santos

Corinthians x Athletico - 21h30 - Neo Química Arena

Datas das semifinais e final

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Finais: 2 e 9 de novembro

* Não haverá sorteio (chaves já definidas)

Taça da Copa do Brasil (Foto: Staff Images/CBF)

Valor somado de premiação na Copa do Brasil

Dos oito clubes classificados, quatro deles estão na Copa do Brasil desde a frase inicial. Athletico, Atlético-MG, Fluminense e Vasco somam bonificação desde a primeira fase do torneio. No caso do Furacão, o time paranaense já garantiu R$ 13,61 milhões, valor um pouco menor do que os adversários por ser um clube do Grupo II, composto pelas equipes da Série B.

No caso de Atlético-MG, Fluminense e Vasco, a premiação até as quartas de final é de R$ 14,11 milhões de bônus. Por serem times da Série A, receberam um valor maior de premiação nas duas fases iniciais jogadas. As duas primeiras fases disputadas tiveram variações nos valores a depender da divisão da equipe.

Os clubes que entraram na terceira fase é composto por Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. As quatro equipes garantiram até aqui R$ 10,69 milhões de premiação entre a terceira fase e as quartas de final.

Enquanto os três primeiros ganharam a vaga por disputarem a Libertadores deste ano, o time mineiro ganhou uma vaga extra, já que o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste 2024, já tinha vaga direta na fase também pela Libertadores. Por isso, uma posição a mais foi cedida na tabela do Campeonato Brasileiro, que foi a Raposa, nona colocada.