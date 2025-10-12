Felipe Melo elege o melhor zagueiro do Brasileirão: ‘Verdadeiro Xerifão’

Durante o programa “Fechamento Sportv”, ex-jogador e comentarista, Felipe Melo elegeu o zagueiro Gustavo Gómez como o melhor jogador da posição no Brasileirão. Segundo ele, o capitão do Palmeiras é o defensor mais constante da competição.

Na visão dos comentaristas, a evolução da equipe comandada por Abel Ferreira potencializou o estilo de jogo do zagueiro. Enquanto analisavam o momento dos jogadores do Palmeiras na temporada, Felipe Melo destacou que Gustavo Gómez está à frente dos demais jogadores da posição.

- Gustavo Gómez hoje é o melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião. Existem outros nomes como os zagueiros do Flamengo, mas ele é o mais constante. O Gustavo Gómez é o verdadeiro Xerifão - comentou durante o “Fechamento Sportv”.

Multicampeão com a camisa do Palmeiras, Gustavo Gómez é uma das peças fundamentais para o time titular de Abel Ferreira. Convocado para defender a seleção de seu país, o zagueiro foi desfalque na vitória da equipe contra o Juventude, neste sábado (11), pelo Brasileirão.

Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão

A vitória contra o Juventude confirmou o grande momento da equipe comandada por Abel Ferreira neste Brasileirão. Com gols de Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Felipe Anderson e Bruno Fuchs, o Palmeiras não tomarou conhecimento e aplicou uma goleada por 4 a 1, diante de sua torcida.

Com o resultado, Verdão igualou o número de jogos do vice-líder, Flamengo. Com duas vitórias a mais, a equipe também abriu três pontos de vantagem na disputa contra o rival.

