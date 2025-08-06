Atlético-MG derrota Flamengo nos pênaltis e avança às quartas
Everson sai como herói nas penalidades
O Flamengo venceu no tempo normal por 1 a 0, mas foi o Atlético-MG que se classificou. O Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3, com ótima atuação de Everson. O goleiro atleticano defendeu uma penalidade e marcou o gol da classificação.
Atlético e Flamengo reeditaram a final da Copa do Brasil de 2024. No último ano, o Mengão levou a melhor, mas neste ano deu Galo.
O jogo
Aos 14 minutos, a primeira grande chance aconteceu. Pedro finalizou de muito longe. A bola passou muito perto da trave de Everson.
Poucos minutos depois, veio a resposta do Atlético. Hulk recuperou no ataque e finalizou colocado. A finalização levou muito perigo.
Aos 20, o Flamengo abriu o placar em um golaço. Plata fez boa jogada e encontrou Cebolinha dentro da área. O camisa 11 cortou a marcação e finalizou na saída do goleiro.
Cebolinha seguiu bem pelo Flamengo na primeira etapa. 11 minutos após o gol, o atacante cobrou falta direto. A bola tirou tinta do travessão.
O Atlético pareceu bastante ansioso no primeiro tempo, com muitos erros bobos de marcação.
No último minuto da primeira etapa, Scarpa finalizou de fora da área, e levou muito perigo. A bola tirou tinta da trave, quase empatando para o Galo.
Aos sete minutos do segundo tempo, novamente ele, Scarpa apareceu com muito perigo. O camisa 10 do Galo finalizou de fora da área e acertou o travessão.
Aos 28, Cuello fez boa jogada e finalizou rasteiro. Rossi fez a defesa, mas deu rebote. Hulk finalizou para fora, perdendo ótima oportunidade.
Aos 36, Samuel Lino recebeu dentro da área e finalizou bem. A defesa desviou, Wallace Yan fica com o rebote, sem goleiro, e cabeceia para fora.
O Flamengo venceu o tempo normal por 1 a 0, levando para os pênaltis a decisão.
A primeira cobrança foi de Arrascaeta, pelo Flamengo. Everson até acertou o canto, mas não conseguiu defender. Hulk, pelo lado atleticano também marcou, bola de um lado, goleiro do outro.
Jorginho fez a segunda cobrança e marcou, sem chances para Everson. Scarpa cobrou e também marcou, empatando a série.
Saúl foi para a terceira batida e também marcou, deslocando o goleiro atleticano. Alonso respondeu, mas bateu muito mal. Rossi fez a defesa para deixar o Flamengo na frente.
Samuel Lino cobrou a quarta cobrança e também não foi bem. Everson saltou para fazer a defesa. Igor Gomes aproveitou a chance e empatou a série novamente.
Wallace Yan bateu a quinta cobrança do Flamengo e mandou para fora, isolou. Everson finalizou a série e marcou o gol da classificação do Atlético.
O quem vem por aí
O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).
