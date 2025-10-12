menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/10/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo (12)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 12 de outubro de 2025)

Brasileirão Série B

Novorizontino x Operário-PR – 16h – ESPN e Disney+
Criciúma x América-MG – 18h30 – Disney+
Vila Nova x Amazonas – 18h30 – Disney+
Cuiabá x Coritiba – 20h30 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Eliminatórias Europeias

San Marino x Chipre – 10h – Sportv
Escócia x Bielorrússia – 13h – Sportv
Holanda x Finlândia – 13h – ESPN e Disney+
Ilhas Faroé x República Tcheca – 13h – Disney+
Croácia x Gibraltar – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Dinamarca x Grécia – 15h45 – Sportv
Lituânia x Polônia – 15h45 – Disney+
Romênia x Áustria – 15h45 – Disney+

Eliminatórias Africanas

Zâmbia x Níger – 10h – FIFA+
Chade x República Centro-Africana – 13h – FIFA+
Burquina Fasso x Etiópia – 16h – FIFA+
Djibouti x Serra Leoa – 16h – FIFA+
Egito x Guiné Bissau – 16h – FIFA+
Gana x Comores – 16h – FIFA+
Mali x Madagascar – 16h – FIFA+

Mundial sub-20

Noruega sub-20 x França sub-20 – 20h – FIFA+

Copa da Liga Japonesa

Sanfrecce Hiroshima x Yokohama FC – 3h – Canal GOAT
Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol – 4h – Canal GOAT

Campeonato Inglês feminino

Chelsea (F) x Tottenham (F) – 8h – Canal GOAT
Arsenal (F) x Brighton (F) – 10h30 – ESPN, Disney+ e Canal GOAT
Liverpool (F) x Manchester City (F) – 12h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

Montevideo City Torque x Montevideo Wanderers – 10h30 – Disney+
Juventud de Las Piedras x River Plate-URU – 13h – Disney+
Danubio x Nacional-URU – 16h – Disney+

Campeonato Argentino

River Plate x Sarmiento Junin – 19h15 – Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Angel City (F) x Houston Dash (F) – 18h – ESPN 3 e Disney+

MLS

Austin FC x Los Angeles FC – 20h – Apple TV+

Campeonato Mexicano feminino

Atlético San Luis (F) x Toluca (F) – 20h – Disney+

